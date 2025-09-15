Переход на зимнее время в Украине в 2025 году: когда произойдет перевод часов

В конце октября украинцы традиционно крутят стрелки часов, переходя на зимнее время. В прошлом году Верховная Рада приняла закон об отмене этого перехода, но он до сих пор не был подписан президентом.

В 2025 году Украина в очередной раз перейдет на зимнее время. В УНИАН объяснили, когда и в какую сторону крутить стрелки часов.

Зимнее время в Украине: дата перевода часов

Традиционно стрелки переводят в 4:00 в последнее октябрьское воскресенье, то есть в ночь с субботы на воскресенье. Для этого намеренно выбраны именно выходные, чтобы люди имели возможность адаптироваться к изменению.

Если к тому времени не будет подписан принятый Верховной Радой закон, в этом году дата перевода часов выпадает на 26 октября.

Переход на зимнее время: куда крутить стрелки

Во время перехода с летнего времени на зимнее стрелки переводят на час назад. То есть после 3:59 26 октября снова наступит 3:00.

Современные смартфоны и электронная техника делают это автоматически, если настроены на соответствующий часовой пояс. Однако приборы, не подключенные к интернету, в том числе механические часы, нужно будет перевести вручную.

Практика перехода на зимнее время сохраняется в 70 странах, включая США и страны ЕС.

Летнее и зимнее время в Украине хотели отменить

В прошлом году по инициативе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука был зарегистрирован законопроект об отмене традиционного перевода часов в Украине. 16 июля документ был принят парламентом, а уже 21 июля — отправлен на подпись президенту.

Однако Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон, поэтому изменения не вступили в силу. По данным СМИ, причиной стали опасения относительно миллиардных убытков в экономике. Нардеп Алексей Гончаренко отмечал Фокусу, что отмена перевода часов — это "сумасшедшее" решение, ведь летом на востоке будет вставать солнце в четыре утра, а в определенные месяцы разрыв с европейскими соседями во времени будет достигать примерно двух часов.

Напомним, переход на летнее время состоялся 30 марта, тогда перевод часов наоборот "съел" один час сна у украинцев.

