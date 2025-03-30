Не забудьте перевести стрелки часов: Украина перешла на летнее время, что стоит знать

Этой ночью, 30 марта, украинцы традиционно перевели стрелки часов на час вперед: вместо трех часов ночи наступил сразу четвертый, поэтому сегодня просыпаться придется на час раньше, пишет Фокус.

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Переход страны с зимнего времени на летнее регулирует постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Уже много лет украинцы в последнее воскресенье марта переводят стрелки часов на час вперед — таким образом происходит переход с зимнего времени на летнее. В 2025 году последнее воскресенье месяца пришлось на 30 марта, поэтому именно этой ночью циферблаты "съели" один час.

Что не стоит забывать сделать в этот день

30 марта прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы электронные устройства и механические часы были переведены на час вперед. Чтобы избежать курьезных ситуаций, в механических устройствах или кнопочных мобильных телефонах нужно вручную добавить один час ко времени.

Зато владельцам электронных гаджетов будет проще: их устройства автоматически перейдут на летнее время в соответствии с настройками часового пояса.

Почему нужно переводить стрелки часов

Переход на летнее время обусловлен многими факторами, в частности возможностями экономии электроэнергии. Переводя стрелки часов, происходит своего рода продление светового дня, поэтому потребление электричества уменьшается.

Также переход на летнее время считается целесообразным по той причине, что позволяет лучше и эффективнее использовать время в течение дня в теплый период года.

Вредит ли перевод часов украинцам

В пояснительной записке к законопроекту об отмене перевода на летнее и зимнее время говорится о том, что установление единого времени имеет целью защиту здоровья украинцев. Многие исследователи, которые изучали этот вопрос, утверждают, что такой переход приносит вред, ведь вызывает стресс и влияет на нарушение биологических ритмов.

Почему в Украине не отменили летнее время

Еще в июле 2024 года Верховная Рада поддержала отмену перехода с зимнего на летнее время. Последний раз перемещать стрелки часов украинцы должны были бы 27 октября 2024 года, однако президент Владимир Зеленский так и не подписал закон, из-за чего он не вступил в силу.

Как выяснял Фокус ранее, Зеленский не поддержал закон, ведь опасается миллиардных убытков в украинской экономике.

Напомним, ранее в метро Киева показали, как происходит безопасный переход на летнее время.

Также исследователи выяснили, какой эффект создает перевод часов на организм человека.