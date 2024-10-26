Лишает сна без какой-либо пользы: ученые назвали эффект перевода часов на наше здоровье

Переход на осеннее и летнее время является обыденной практикой во многих странах, призванной улучшить нашу адаптацию к сокращению светового дня. Однако новое исследование оспорило эти утверждения, предоставив доказательства обратного эффекта.

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Новое исследование, проведенное Бристольским университетом, выявило краткосрочное влияние перехода на летнее время (DST) на продолжительность сна. В исследовании, основанном на данных мониторов активности, которые носили 11 800 участников, собранных в период с 2013 по 2015 год, изучалось влияние весенней и осенней смены часов на режим сна, которое оказалось не таким малым и полезным, как считалось ранее, пишет News Medical.

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В научной работе ученых, опубликованной в журнале Journal of Sleep Research, использовались данные из Британского биобанка, что делает его значительным исследованием объективно измеренного сна в большой выборке населения. Вопреки распространенному мнению, результаты показали, что, хотя люди теряют почти час сна при переводе часов весной, они не извлекают полной пользы из дополнительного часа осенью, получая лишь около 30 минут больше сна.

Такая нехватка сна осенью — неожиданный результат, учитывая распространенное предположение, что люди будут спать дольше, когда часы переведут назад, заявили авторы. Исследование также выявило гендерные различия: мужчины компенсировали недостаток сна в будние дни после обоих переводов часов, особенно весной, в то время как женщины в целом спали меньше. Эти различия могут быть связаны с более высоким уровнем бессонницы у женщин, которая усугубляется переводом времени.

Исследование ученых особенно подчеркнуло риск для здоровья, связанный даже с одной ночью недосыпания. Предыдущие исследования показали, что потеря сна может привести к ухудшению психического и физического самочувствия. Кроме того, переход на летнее время был связан с увеличением числа инфарктов, инсультов, несчастных случаев и депрессий, что усиливает опасения по поводу потенциальных негативных последствий таких переходов для здоровья. Мелани де Ланге, аспирант по эпидемиологии Бристольской медицинской школы и автор исследования, подчеркнула, что это исследование пополняет растущий массив доказательств против перехода на летнее время.

Многие страны, в том числе ЕС и США, в настоящее время обсуждают вопрос о том, следует ли прекратить эту практику, и эти данные могут повлиять на Великобританию при пересмотре будущей политики. Де Ланге отмечает, что "переход на летнее время весной связан с острой потерей сна", и призывает тщательно пересмотреть политику по переходу на летнее время, чтобы уменьшить эти риски для здоровья.

Помимо этих результатов, другие исследования и опросы также подтверждают потенциальную пользу для здоровья от отмены летнего времени. Согласно исследованию Американской академии медицины сна, отмена перехода на летнее время может привести к улучшению общего качества сна и снижению риска связанных с этим осложнений для здоровья миллионов людей, что еще больше подкрепляет аргументы против перевода часов.

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