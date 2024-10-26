Позбавляє сну без будь-якої користі: вчені назвали ефект переведення годинників на наше здоров'я

Перехід на осінній і літній час є повсякденною практикою в багатьох країнах, покликаною поліпшити нашу адаптацію до скорочення світлового дня. Однак нове дослідження заперечило ці твердження, надавши докази зворотного ефекту.

Related video

Нове дослідження, проведене Брістольським університетом, виявило короткостроковий вплив переходу на літній час (DST) на тривалість сну. У дослідженні, заснованому на даних моніторів активності, які носили 11 800 учасників, зібраних у період із 2013 до 2015 року, вивчався вплив весняної та осінньої зміни годинників на режим сну, що виявився не таким малим і корисним, як вважалося раніше, пише News Medical.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У науковій роботі вчених, опублікованій у журналі Journal of Sleep Research, використовувалися дані з Британського біобанку, що робить її значним дослідженням об'єктивно виміряного сну у великій вибірці населення. Всупереч поширеній думці, результати показали, що, хоча люди втрачають майже годину сну під час переведення годинників навесні, вони не отримують повної користі з додаткової години восени, отримуючи лише близько 30 хвилин більше сну.

Така нестача сну восени — несподіваний результат, з огляду на поширене припущення, що люди спатимуть довше, коли годинник переведуть назад, заявили автори. Дослідження також виявило гендерні відмінності: чоловіки компенсували нестачу сну в будні дні після обох переведень годинників, особливо навесні, тоді як жінки загалом спали менше. Ці відмінності можуть бути пов'язані з більш високим рівнем безсоння у жінок, яке посилюється переведенням часу.

Дослідження вчених особливо підкреслило ризик для здоров'я, пов'язаний навіть з однією ніччю недосипання. Попередні дослідження показали, що втрата сну може призвести до погіршення психічного і фізичного самопочуття. Крім того, перехід на літній час був пов'язаний зі збільшенням кількості інфарктів, інсультів, нещасних випадків і депресій, що посилює побоювання з приводу потенційних негативних наслідків таких переходів для здоров'я. Мелані де Ланге, аспірантка з епідеміології Брістольської медичної школи і авторка дослідження, підкреслила, що це дослідження поповнює зростаючий масив доказів проти переходу на літній час.

Багато країн, зокрема ЄС і США, наразі обговорюють питання про те, чи слід припинити цю практику, і ці дані можуть вплинути на Велику Британію під час перегляду майбутньої політики. Де Ланге зазначає, що "перехід на літній час навесні пов'язаний із гострою втратою сну", і закликає ретельно переглянути політику щодо переходу на літній час, щоб зменшити ці ризики для здоров'я.

Крім цих результатів, інші дослідження й опитування також підтверджують потенційну користь для здоров'я від скасування літнього часу. Згідно з дослідженням Американської академії медицини сну, скасування переходу на літній час може призвести до поліпшення загальної якості сну і зниження ризику пов'язаних із цим ускладнень для здоров'я мільйонів людей, що ще більше підкріплює аргументи проти переведення годинників.

Раніше Фокус писав про 5 простих способів поліпшення сну. Експерти підготували список простих дій, що дають змогу досягти безтурботного і міцного сну.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.