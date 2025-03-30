Не забудьте перевести стрілки годинників: Україна перейшла на літній час, що варто знати

Цієї ночі, 30 березня, українці традиційно перевели стрілки годинників на годину уперед: замість третьої години ночі настала одразу четверта, тому сьогодні прокидатися доведеться на годину раніше, пише Фокус.

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Перехід країни з зимового часу на літній регулює постанова уряду "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Вже багато років українці в останню неділю березня переводять стрілки годинників на годину уперед — у такий спосіб відбувається перехід із зимового часу на літній. У 2025 році остання неділя місяця припала на 30 березня, тому саме цієї ночі циферблати "з'їли" одну годину.

Що не варто забувати зробити у цей день

30 березня передусім потрібно подбати про те, щоб електронні пристрої та механічні годинники були переведені на годину уперед. Аби уникнути курйозних ситуацій, у механічних пристроях чи кнопкових мобільних телефонах потрібно вручну додати одну годину до часу.

Натомість власникам електронних гаджетів буде простіше: їхні пристрої автоматично перейдуть на літній час відповідно до налаштувань часового поясу.

Чому потрібно переводити стрілки годинника

Перехід на літній час зумовлений багатьма чинниками, зокрема можливостями економії електроенергії. Переводячи стрілки годинників, відбувається свого роду продовження світлового дня, відтак споживання електрики зменшується.

Також перехід на літній час вважається доцільним з тієї причини, що дозволяє краще та ефективніше використовувати час упродовж дня у теплий період року.

Чи шкодить переведення годинників українцям

У пояснювальній записці до законопроєкту про скасування переведення на літній та зимовий час йдеться про те, що встановлення єдиного часу має на меті захист здоров'я українців. Чимало дослідників, які вивчали це питання, стверджують, що такий перехід приносить шкоду, адже викликає стрес та впливає на порушення біологічних ритмів.

Чому в Україні не скасували літній час

Ще у липні 2024 року Верховна Рада підтримала скасування переходу з зимового на літній час. Востаннє переміщувати стрілки годинників українці мали б 27 жовтня 2024 року, однак президент Володимир Зеленський так і не підписав закон, через що він не набув чинності.

Як з'ясовував Фокус раніше, Зеленський не підтримав закон, адже остерігається мільярдних збитків в українській економіці.

Нагадаємо, раніше у метро Києва показали, як відбувається безпечний перехід на літній час.

Також дослідники з'ясували, який ефект створює переведення годинників на організм людини.