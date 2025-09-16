Воздушную тревогу не объявляли: неизвестный объект заметили в небе над Одессой (видео)

Над поселком Совиньон, недалеко от Одессы, зафиксировали неизвестный объект, который вызвал недоумение у местных жителей. Воздушная тревога пока не объявлена.

По сообщениям местных пабликов, объект зафиксировали сегодня вечером. Пользователи опубликовали видео, на котором видно, как он мерцает в небе. Один из очевидцев отметил: "Похож на НЛО. Оно мигает".

Реакция властей и безопасность

На данный момент официальных заявлений от правоохранительных органов или авиационных служб о природе объекта не поступало. Воздушной тревоги в регионе нет, поэтому местные жители могут находиться в безопасности.

Что известно о подобных явлениях

Подобные наблюдения неизвестных объектов в небе иногда связаны с дронами, метеозондами или атмосферными явлениями. Однако точная природа этого объекта остается неустановленной.

Видео и свидетельства очевидцев уже вызвали активное обсуждение в соцсетях. Далее остаются вопросы, что именно мерцало над Совиньоном, и будут ли официальные комментарии от местных служб.

