Воздушную тревогу не объявляли: неизвестный объект заметили в небе над Одессой (видео)
Над поселком Совиньон, недалеко от Одессы, зафиксировали неизвестный объект, который вызвал недоумение у местных жителей. Воздушная тревога пока не объявлена.
По сообщениям местных пабликов, объект зафиксировали сегодня вечером. Пользователи опубликовали видео, на котором видно, как он мерцает в небе. Один из очевидцев отметил: "Похож на НЛО. Оно мигает".
Реакция властей и безопасность
На данный момент официальных заявлений от правоохранительных органов или авиационных служб о природе объекта не поступало. Воздушной тревоги в регионе нет, поэтому местные жители могут находиться в безопасности.
Что известно о подобных явлениях
Подобные наблюдения неизвестных объектов в небе иногда связаны с дронами, метеозондами или атмосферными явлениями. Однако точная природа этого объекта остается неустановленной.
Видео и свидетельства очевидцев уже вызвали активное обсуждение в соцсетях. Далее остаются вопросы, что именно мерцало над Совиньоном, и будут ли официальные комментарии от местных служб.
