Повітряну тривогу не оголошували: невідомий об'єкт помітили в небі над Одесою (відео)

Над селищем Совиньон неподалік Одеси зафіксували невідомий обʼєкт, який викликав здивування у місцевих жителів. Повітряної тривоги наразі не оголошено.

За повідомленнями місцевих пабліків, обʼєкт зафіксували сьогодні ввечері. Користувачі опублікували відео, на якому видно, як він мерехтить у небі. Один з очевидців зазначив: "Схожий на НЛО. Воно блимає".

Схожий на НЛО

Реакція влади та безпека

На цей момент офіційних заяв від правоохоронних органів або авіаційних служб щодо природи обʼєкта не надходило. Повітряної тривоги в регіоні немає, тому місцеві жителі можуть перебувати у безпеці.

Що відомо про подібні явища

Подібні спостереження невідомих обʼєктів у небі іноді повʼязані з дронами, метеозондами або атмосферними явищами. Проте точна природа цього обʼєкта залишається невстановленою.

Відео та свідчення очевидців уже викликали активне обговорення у соцмережах. Далі залишаються питання, що саме мерехтіло над Совіньйоном, і чи будуть офіційні коментарі від місцевих служб.

