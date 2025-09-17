"Видеоловушки" в Киеве: молодые супруги устанавливали камеры в домах для ФСБ (фото)

Служба безопасности Украины схватила пару в Киеве, которая в поисках легкого заработка связалась с вражеской спецслужбой. Агенты устанавливали в многоэтажках 4G-камеры, чтобы россияне могли вести дистанционное наблюдение.

Related video

22-летний полтавчанин и его 19-летняя жена корректировали обстрелы Киева. Их задача заключалась в установлении "видеоловушек" — камер, через которые работники ФСБ надеялись отслеживать удары российской армии в режиме онлайн. Особенно врага интересовали координаты, с которых работает ПВО. Деталями 17 сентября поделилась пресс-служба СБУ.

Большинство "видеоловушек", по данным следствия, обустроили на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях. Вражеская спецслужба давала агентам деньги на аренду помещений, куда те въезжали с купленной видеоаппаратурой.

Найденные у агентов телефоны, камеры и SIM-карты Фото: СБУ

В ведомстве объяснили, что пара искала "легких денег" через Telegram-каналы. Когда агентов завербовали, они начали "гастролировать" по северной части Украины, ища дома вблизи военных объектов и критической инфраструктуры. Кроме квартир молодые люди устанавливали камеры, например, вблизи узловых станций "Укрзалізниці" и магистральных путей.

"Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентурную пару и провели мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций. На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку оборонного объекта", — отметила пресс-служба.

Супругам объявили подозрение в государственной измене по предварительному сговору в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей без права на залог, за сотрудничество с ФСБ им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Пойман "на горячем" агент ФСБ Фото: СБУ Жена подозреваемого и агент ФСБ Фото: СБУ

Напомним, в СБУ предупредили, что на три дня перекроют улицы Львова для усиления мер безопасности. Правоохранители будут проводить проверки документов, осматривать машины и помещения.

16 сентября в Государственном бюро расследований информировали о разоблачении военных, которые пускали на территорию части переодетых гражданских для незаконного заработка. Им грозит до 15 лет тюрьмы.