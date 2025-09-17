"Відеопастки" у Києві: молоде подружжя встановлювало камери у будинках для ФСБ (фото)

Служба безпеки України схопила пару у Києві, яка в пошуках легкого заробітку зв'язалася з ворожою спецслужбою. Агенти встановлювали у багатоповерхівках 4G-камери, щоб росіяни могли вести дистанційне спостереження.

22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина коригували обстріли Києва. Їхнє завдання полягало у встановленні "відеопасток" — камер, через які працівники ФСБ сподівались відстежувати удари російської армії в режимі онлайн. Особливо ворога цікавили координати, з яких працює ППО. Деталями 17 вересня поділилась пресслужба СБУ.

Більшість "відеопасток", за даними слідства, облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях. Ворожа спецслужба давала агентам гроші на оренду помешкань, куди ті в'їжджали з купленою відеоапаратурою.

Знайдені у агентів телефони, камери й SIM-картки Фото: СБУ

У відомстві пояснили, що пара шукала "легких грошей" через Telegram-канали. Коли агентів завербували, вони почали "гастролювати" по північній частині України, шукаючи оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури. Окрім квартир молоді люди встановлювали камери, наприклад, поблизу вузлових станцій "Укрзалізниці" та магістральних колій.

"Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта", — зауважила пресслужба.

Подружжю оголосили підозру у державній зраді за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Нині вони перебувають під вартою без права на заставу, за співпрацю з ФСБ їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Спійманий "на гарячому" агент ФСБ Фото: СБУ Дружина підозрюваного і агентка ФСБ Фото: СБУ

Нагадаємо, у СБУ попередили, що на три дні перекриють вулиці Львова задля посилення заходів безпеки. Правоохоронці проводитимуть перевірки документів, оглядатимуть машини й приміщення.

16 вересня у Державному бюро розслідувань інформували про викриття військових, які пускали на територію частини перевдягнених цивільних задля незаконного заробітку. Їм загрожує до 15 років в’язниці.