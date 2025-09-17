День спасателя 2025: в Украине чествуют героизм ГСЧС (видео)

17 сентября украинцы празднуют День спасателя. Это профессиональный праздник ГСЧС, который объединяет всех, кто ежедневно спасает жизни людей и преодолевает последствия чрезвычайных ситуаций.

Related video

День спасателя был официально установлен 12 сентября 2008 года указом Президента Украины. Его отмечают ежегодно 17 сентября, а сейчас празднование происходит в условиях войны, когда работа спасателей приобрела особое значение.

Указ Президента Украины Фото: Скриншот

В 1990-х годах существовали другие даты профессиональных праздников — День работника пожарной охраны, День спасателя (в последнюю субботу октября) и День работников гражданской защиты. С 2008 года эти праздники были объединены в единый День спасателя.

Сегодня День спасателя 2025 и День спасателя 2025 символически объединяют всех, кто спасает жизни и ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций. Это и работники ГСЧС, и добровольцы, и граждане, которые помогают в беде.

Кто празднует День ГСЧС

Праздник объединяет всех, кто ежедневно стоит на страже безопасности людей:

сотрудники аварийно-спасательных служб;

огнеборцы и пожарные;

саперы, водолазы, кинологи, медики;

авиационные спасатели;

добровольцы и все, кто помогает ГСЧС.

Именно они ежедневно доказывают: настоящий героизм — это спасать жизни других.

Поздравления с Днем спасателя 2025

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении поблагодарил спасателей за мужество и преданность.

"Сегодня день тех, кто несмотря ни на что спасает жизни и всегда приходит на помощь. Мы всегда можем рассчитывать на ГСЧС", — сказал глава государства.

Поздравление Владимира Зеленского Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поздравил работников аварийно-спасательных служб, саперов, водолазов, пожарных и ликвидаторов аварий.

"Спасибо каждому спасателю за мужество, профессионализм и преданность своей миссии", — подчеркнул премьер-министр.

Поздравление Дениса Шмыгаля Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник поздравил коллег с праздником.

"С Днем спасателя! Вы — Герои без оружия, которые ежедневно сохраняют тысячи жизней", — подчеркнул он.

Поздравление председателя ГСЧС Фото: ГСЧС

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отдельно отметил роль спасателей во время войны.

"Ваш героизм в чрезвычайных ситуациях и во время обстрелов является примером для всех украинцев", — подчеркнул спикер парламента.

Поздравление Председателя ВР Руслана Стефанчука Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о результатах работы службы.

"Только за этот год спасатели ГСЧС спасли более 2 тысяч 387 жизней", — отметил он.

Поздравление Игоря Клименко Фото: Ігор Клименко/Telegram

Праздник напоминает, что работа спасателей — это не только профессия, но и ежедневное самопожертвование ради жизни других.

В день, когда Украина отмечает День спасателя, общество еще раз выражает благодарность всем, кто без оружия противостоит опасностям и ежедневно защищает людей от последствий войны и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал Фокус, недавно S.T.A.L.K.E.R. 2 совместно с ГСЧС создали ролик о минной опасности.

Фокус также писал, что в ГСЧС раскритиковали поведение украинцев во время тревог.