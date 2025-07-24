"Иллюзия безопасности": в ГСЧС раскритиковали поведение украинцев во время тревог (видео)

Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина предупредила, что взрывы возможны и уже после "прилетов". По ее словам, украинцы руководствуются неэффективными правилами во время тревог и бегут на места ударов, чтобы продать пабликам кадры, "как оно горит".

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"Сейчас, даже когда нет воздушной тревоги, у нас никогда не бывает безопасно. Каждый человек должен понимать, что мы должны быть в тонусе всегда", — заявила Аверина в эфире "Ранок.LIVE" 24 июля.

Она подчеркнула, что Россия — это подлый враг, который совершенствуется. Были случаи, когда после ударов на местах уже работали спасатели, и тогда происходили детонации.

"А люди же еще, вы понимаете, они когда выходят из укрытий, не факт же, что они идут домой. Они идут именно в то место, где прилет, потому что им очень интересно, они должны снять на телефон, как оно горит, а еще сбросить в какой-то чат — можно же продать там за какую-то сумму эти видео", — отметила пресс-секретарь ГСЧС.

По ее словам, сейчас граждане меньше думают о своей безопасности.

"То, что мы слышим от них постоянно: мы устали, будет что будет, в укрытие идти мы не хотим", — рассказала Аверина.

Она раскритиковала то, что украинцы пытаются прятаться дома по правилу "двух стен" или сидят в ванной комнате во время воздушной тревоги.

"Это все — иллюзия безопасности, это не безопасность. Человек должен находиться в укрытии", — подчеркнула пресс-секретарь ГСЧС.

Напомним, 24 июля ВС РФ запустили по Харькову посреди дня две управляемые авиабомбы. Количество пострадавших уже достигло более 30 человек, среди них — девочка, которой еще не исполнилось и месяца. В прокуратуре сообщили, что враг атаковал новым боеприпасом УМПБ-5.

Ночью на 23 июля Россия атаковала дронами Одессу, под ударом оказались Приморский бульвар и легендарный рынок "Привоз", а в жилом доме появилась дыра в несколько этажей.