"Ілюзія безпеки": у ДСНС розкритикували поведінку українців під час тривог (відео)

Речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Марина Аверіна попередила, що вибухи можливі й вже після "прильотів". З її слів, українці керуються неефективними правилами під час тривог та біжать на місця ударів, щоб продати паблікам кадри, "як воно горить".

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"Зараз, навіть коли немає повітряної тривоги, у нас ніколи не буває безпечно. Кожна людина має розуміти, що ми маємо бути в тонусі завжди", — заявила Аверіна в ефірі "Ранок.LIVE" 24 липня.

Вона наголосила, що Росія — це підлий ворог, який удосконалюється. Були випадки, коли після ударів на місцях вже працювали рятувальники, і тоді відбувались детонації.

"А люди ж ще, ви розумієте, вони коли виходять з укриттів, не факт же, що вони йдуть додому. Вони йдуть саме у те місце, де приліт, бо їм дуже цікаво, вони мають зняти на телефон, як воно горить, а ще скинути в якийсь чат — можна ж продати там за якусь суму ці відео", — зауважила речниця ДСНС.

З її слів, зараз громадяни менше думають про свою безпеку.

"Те, що ми чуємо від них постійно: ми втомилися, буде що буде, в укриття йти ми не хочемо", — розповіла Аверіна.

Вона розкритикувала те, що українці намагаються ховатись вдома за правилом "двох стін" або сидять у ванній кімнаті під час повітряної тривоги.

"Це все — ілюзія безпеки, це не є безпека. Людина має перебувати в укритті", — підкреслила речниця ДСНС.

Нагадаємо, 24 липня ЗС РФ запустили по Харкову посеред дня дві керовані авіабомби. Кількість постраждалих вже сягнула понад 30 осіб, серед них — дівчинка, якій ще не виповнилося й місяця. У прокуратурі повідомили, що ворог атакував новим боєприпасом УМПБ-5.

Вночі на 23 липня Росія атакувала дронами Одесу, під ударом опинились Приморський бульвар та легендарний ринок "Привоз", а у житловому будинку з’явилась діра у кілька поверхів.