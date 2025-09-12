"Слушай внимательно, сталкер": S.T.A.L.K.E.R. 2 совместно с ГСЧС создали ролик о минной опасности (видео)

Скиф из культовой украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в новом ролике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказывает и на своем примере показывает, как нужно обращаться с опасными предметами.

Ролик опубликовала пресс-служба ГСЧС на официальном YouTube-канале 12 сентября. В нем о правилах обращения с подозрительными предметами рассказывается под видом записи из видеоигры.

ГСЧС создали ролик с главным героем S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Скиф на ролике заходит во двор спального района и замечает "растяжку" с гранатой на воротах спортивной площадки.

"Слушай внимательно, сталкер! Это важно — не об играх речь. Видишь — ручная осколочная граната? Это не декорация. Это опасная зона. Увидел — не подходи. Даже на шаг. Разворачивайся и уходи, как от аномалии. Взрывоопасные предметы коварны. Их не видно сразу, а ошибка может стать последней", — говорит персонаж.

На асфальте возле гранаты можно увидеть надпись: "Прислушайся, и услышишь". Главный герой игры призывает украинцев не прикасаться к подозрительным предметам, вроде проводов, коробок и игрушек и показывает, что необходимо отойти назад тем же путем и позвонить по номеру 101.

"Быть смелым, сталкер, — это быть осторожным", — обращается Скиф к игрокам.

В ГСЧС объяснили, что создали ролик совместно с создателями S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, чтобы донести правила поведения до аудитории, наиболее уязвимой к минной опасности, в частности подростков 14-17 лет. По результатам исследования ЮНИСЕФ и Rating Group 2024, ребята этого возраста чаще всего ведут себя рискованно.

В ведомстве отметили, что на сегодня около 23% украинской территории являются потенциально опасными и нуждаются в разминировании.

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Новая часть культовой серии от украинской студии GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла в релиз 20 ноября 2024 года. Игра, которую фанаты ждали более 10 лет, сразу возглавила рейтинг "Хиты продаж" в Steam. Лидерами в приобретении Stalker 2, события которой разворачиваются в украинском Чернобыле после атомной катастрофы, стали США, а всего за неделю после релиза было продано более 1,5 млн копий.

Напомним, 20 августа стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит релиз на PlayStation 5 в ноябре 2025 года.

