"Слухай уважно, сталкере": S.T.A.L.K.E.R. 2 спільно з ДСНС створили ролик про мінну небезпеку (відео)

Скіф з культової української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в новому ролику Державної служби України з надзвичайних ситуацій розказує та на своєму прикладі показує, як потрібно поводитися з небезпечними предметами.

Ролик опублікувала пресслужба ДСНС на офіційному YouTube-каналі 12 вересня. У ньому про правила поводження з підозрілими предметами розповідається під виглядом запису з відеогри.

Скіф на ролику заходить у двір спального району та помічає "розтяжку" з гранатою на воротах спортивного майданчика.

"Слухай уважно, сталкере! Це важливо — не про ігри мова. Бачиш — ручна осколкова граната? Це не декорація. Це небезпечна зона. Побачив — не підходь. Навіть на крок. Розвертайся й іди геть, як від аномалії. Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу, а помилка може стати останньою", — каже персонаж.

На асфальті біля гранати можна побачити напис: "Дослухайся, і почуєш". Головний герой гри закликає українців не торкатися підозрілих предметів, на кшталт дротів, коробок й іграшок і показує, що необхідно відійти назад тим самим шляхом і зателефонувати за номером 101.

"Бути сміливим, сталкере, — це бути обережним", — звертається Скіф до гравців.

В ДСНС пояснили, що створили ролик спільно з творцями S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, щоб донести правила поведінки до аудиторії, що найбільш вразлива до мінної небезпеки, зокрема підлітків 14-17 років. За результатами дослідження ЮНІСЕФ та Rating Group 2024 року, хлопці цього віку найчастіше поводяться ризиковано.

У відомстві зазначили, що на сьогодні близько 23% української території є потенційно небезпечними та потребують розмінування.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Нова частина культової серії від української студії GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла в реліз 20 листопада 2024 року. Гра, на яку фанати чекали понад 10 років, одразу очолила рейтинг "Хіти продажу" в Steam. Лідерами у придбанні Stalker 2, події якої розгортаються в українському Чорнобилі після атомної катастрофи, стали США, а всього за тиждень після релізу було продано понад 1,5 млн копій.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає реліз на PlayStation 5 в листопаді 2025 року.

