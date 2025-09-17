День рятувальника 2025: в Україні вшановують героїзм ДСНС (відео)

17 вересня українці святкують День рятувальника. Це професійне свято ДСНС, яке об’єднує всіх, хто щодня рятує життя людей і долає наслідки надзвичайних ситуацій.

День рятувальника був офіційно встановлений 12 вересня 2008 року указом Президента України. Його відзначають щороку 17 вересня, а нині святкування відбувається в умовах війни, коли робота рятувальників набула особливого значення.

Указ Президента України Фото: Скриншот

У 1990-х роках існували інші дати професійних свят — День працівника пожежної охорони, День рятівника (останньої суботи жовтня) та День працівників цивільного захисту. З 2008 року ці свята були об’єднані в єдиний День рятувальника.

Сьогодні День рятувальника 2025 та День рятівника 2025 символічно об’єднують усіх, хто рятує життя та ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій. Це і працівники ДСНС, і добровольці, і громадяни, які допомагають у біді.

Хто святкує День ДСНС

Свято об’єднує всіх, хто щодня стоїть на варті безпеки людей:

співробітники аварійно-рятувальних служб;

вогнеборці та пожежники;

сапери, водолази, кінологи, медики;

авіаційні рятувальники;

добровольці й усі, хто допомагає ДСНС.

Саме вони щодня доводять: справжній героїзм — це рятувати життя інших.

Привітання з Днем рятівника 2025

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував рятувальникам за мужність і відданість.

"Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу. Ми завжди можемо розраховувати на ДСНС", — сказав глава держави.

Привітання Володимира Зеленського Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також привітав працівників аварійно-рятувальних служб, саперів, водолазів, пожежників і ліквідаторів аварій.

"Дякую кожному рятівнику за мужність, професіоналізм і відданість своїй місії", — наголосив прем’єр-міністр.

Привітання Дениса Шмигаля Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник привітав колег зі святом.

"З Днем рятівника! Ви — Герої без зброї, які щодня зберігають тисячі життів", — наголосив він.

Привітання голови ДСНС Фото: ДСНС

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук окремо відзначив роль рятувальників під час війни.

"Ваш героїзм у надзвичайних ситуаціях та під час обстрілів є прикладом для всіх українців", — підкреслив спікер парламенту.

Привітання Голови ВР Руслана Стефанчука Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про результати роботи служби.

"Лише за цей рік рятувальники ДСНС врятували понад 2 тисячі 387 життів", — зазначив він.

Привітання Ігоря Клименка Фото: Ігор Клименко/Telegram

Свято нагадує, що робота рятувальників — це не лише професія, а й щоденна самопожертва заради життя інших.

У день, коли Україна відзначає День рятувальника, суспільство ще раз висловлює вдячність усім, хто без зброї протистоїть небезпекам і щодня захищає людей від наслідків війни та надзвичайних ситуацій.

