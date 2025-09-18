"Люди, которыми легко манипулировать": во Львове отменили презентацию книги о BLM из-за хейта

В издательстве "Човен" заявили о волне негатива и угроз из-за запланированной во Львове презентации книги-исследования Оксаны Брюховецкой "Голоса BLM". Хейт был связан с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой в США, и событие было решено отменить.

Related video

"В течение последних дней мы получали в соцсетях множество грубых, расистских, ненавистнических комментариев и угроз в адрес автора и издательства относительно запланированного события. Сложно было понять, откуда эти люди и почему они это пишут. Среди комментаторов было немало ботов, но были вполне реальные украинцы, львовяне, с некоторыми мы знакомы лично", — сообщили в издательстве.

В посте отметили, что ни один из комментаторов не читал книги и не понимает контекста, описанного в ней, а также важности исследования для украинских читателей именно во время войны. "Човен" отметил, что украинцам следует осознать, без понимания сложных внутренних американских процессов нельзя рассчитывать на поддержку США.

"Все сводилось к манипуляциям трагедией Ирины Заруцкой и тем фактом, что ее убийцей стал чернокожий американец. "Голоса BLM" написана осенью 2024 года, а вышла в начале июля этого года. Совместить книгу и произошедшую трагедию могли либо провокаторы, либо люди, которыми легко манипулировать. Или же эти люди действительно такие — они ненавидят других собственно за их инаковость, в частности за цвет кожи", — говорится в публикации.

В издательстве сначала не думали, что агрессия выйдет за пределы интернета, однако начались звонки с угрозами. В частности, молодой человек звонил, чтобы поинтересоваться, "как лучше убивать" темнокожих людей. Информацию о нем передали Службе безопасности Украины.

Угрозы также получали автор книги и американский журналист Террелл Старр, который должен был участвовать в презентации как один из героев произведения.

"Нам сложно было объяснить Терреллу, который третий год подряд работает в Украине и рассказывает в американских медиа об украинском сопротивлении российской агрессии, почему так много украинцев желают ему "сдох...ты", почему они считают, что он "тварь...на", а не человек", — подчеркнул "Човен".

В издательстве отметили, что люди, которые добились отмены события, будут считать себя победителями, но на самом деле все украинцы проиграли.

"Если вскоре вы снова будете читать в мировых медиа, что украинцы — нация ксенофобов, расистов, антисемитов, то стоит помнить, что после каждой такой ситуации это будет сложнее опровергнуть друзьям и сторонникам Украины. Потому что уважение и достоинство формируются не через унижение другого", — добавили в посте.

О ситуации высказались коллеги Брюховецкой. В частности украинский философ и автор книги "Эрос и психея. Любовь и культура в Европе" Владимир Ермоленко написал, что часть граждан еще имеет "дикое сознание. Украинский кинорежиссер и писательница Ирина Цилык подчеркнула, что такие истории "бьют по голове".

Пост Владимира Ермоленко Фото: Скриншот Пост Ирины Цилык Фото: Скриншот

В спор с Цилык в комментариях вступила телеведущая и журналистка Маричка Падалко.

"Нельзя в стране с оголенным нервом писать такие неэмпатичные тексты и не учитывать контекст. Трагедию с Ириной Заруцкой можно было деликатно интегрировать в этот контекст, где несколько абзацев было посвящено истории движения BLM. Чего только стоит там абзац — "Мы почти не знаем негативных черт Америки, особенно тех, которые не затрагивают нас, поскольку имеем белую кожу" — будто его автор был в коме последний месяц. Печально, что пришлось отменить презентацию и угрозам нет оправдания, но не понимаю людей, которые разместили такой анонс", — написала она, предположив, что сообщение о презентации было написано ИИ или "очень давно".

Цилык ответила, что видит убийцу как психически нездорового человека в неадекватном состоянии, а связи с цветом кожи не понимает. Падалко поставила под сомнение, что в случае убийства темнокожей женщины белым мужчиной внимание тоже было бы сосредоточено на этом.

Ирина Цилык и Маричка Падалко поспорили об уместности анонса презентации Фото: Скриншот Комментарии Ирины Цилык и Марички Падалко Фото: Скриншот

Фокус нашел публикацию, о которой говорится в комментарии Падалко. Анонс события был опубликован на странице издательства 13 сентября, кроме деталей о книге и самой презентации, там содержался абзац с процитированными словами.

"Мы почти не знаем негативных черт Америки, особенно тех, которые не затрагивают нас, поскольку имеем белую кожу. Но мы также плохо знаем и ее положительные черты — движения за свободу, демократию и освобождение, одно из которых — движение Black Lives Matter", — отметил в анонсе "Човен".

В комментариях пользователи раскритиковали издательство за удаление негативных комментариев и "несвоевременность" события.

Комментарии под публикацией с анонсом Фото: Скриншот

Напомним, 23-летнюю Ирину Заруцкую убил в США 34-летний местный Декарлос Браун, который неоднократно нарушал закон и звонил на линию 911 с жалобами о микрочипе в голове, однако был выпущен судьей на свободу. Он напал на беженку из Украины с ножом в общественном транспорте, на глазах у других пассажиров и под "прицелом" камеры видеонаблюдения. Впоследствии Браун заявил, что незнакомая ему пассажирка якобы "читала его мысли", поэтому и стала жертвой убийства.

Американские знаменитости собрали 2,5 миллиона долларов на гранты для художников, чтобы по стране появились муралы с портретом Ирины Заруцкой. Роспись стен планируют организовать в известных локациях разных городов США.