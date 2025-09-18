"Люди, якими легко маніпулювати": у Львові скасували презентацію книги про BLM через хейт

У видавництві "Човен" заявили про хвилю негативу та погроз через заплановану у Львові презентацію книги-дослідження Оксани Брюховецької «Голоси BLM». Хейт був пов'язаний з вбивством української біженки Ірини Заруцької у США, і подію було вирішено скасувати.

"Упродовж останніх днів ми отримували у соцмережах безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і видавництва щодо запланованої події. Складно було зрозуміти, звідки ці люди і чому вони це пишуть. Серед коментаторів було чимало ботів, але були цілком реальні українці, львів’яни, з деякими ми знайомі особисто", — повідомили у видавництві.

У пості наголосили, що жоден з коментаторів не читав книги й не розуміє контексту, описаного в ній, а також важливості дослідження для українських читачів саме під час війни. "Човен" зазначив, що українцям варто усвідомити, без розуміння складних внутрішніх американських процесів не можна розраховувати на підтримку США.

"Усе зводилося до маніпуляцій трагедією Ірини Заруцької та тим фактом, що її вбивцею став чорношкірий американець. "Голоси BLM" написана восени 2024 року, а вийшла друком на початку липня цього року. Поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно такими є – вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри", — йдеться у публікації.

У видавництві спочатку не думали, що агресія вийде за межі інтернету, однак почалися дзвінки з погрозами. Зокрема, молодий чоловік телефонував, щоб поцікавитись, "як краще вбивати" темношкірих людей. Інформацію про нього передали Службі безпеки України.

Погрози також отримували авторка книги та американський журналіст Террелл Старр, який мав брати участь у презентації як один з героїв твору.

"Нам складно було пояснити Терреллу, який третій рік поспіль працює в Україні і розповідає в американських медіа про український спротив російській агресії, чому так багато українців бажають йому "здох…ти", чому вони вважають, що він "твар…на", а не людина", — підкреслив "Човен".

У видавництві зазначили, що люди, які домоглися скасування події, вважатимуть себе переможцями, але насправді усі українці програли.

"Якщо невдовзі ви знову читатимете у світових медіа, що українці – нація ксенофобів, расистів, антисемітів, то варто пам’ятати, що після кожної такої ситуації це буде складніше спростувати друзям і прихильникам України. Бо повага та гідність формуються не через приниження іншого", — додали у пості.

Про ситуацію висловились колеги Брюховецької. Зокрема український філософ і автор книги "Ерос і психея. Кохання і культура в Європі" Володимир Єрмоленко написав, що частина громадян ще має "дику свідомість. Українська кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик підкреслила, що такі історії "б'ють по голові".

Пост Володимира Єрмоленка Фото: Скриншот Пост Ірини Цілик Фото: Скриншот

У суперечку з Цілик у коментарях вступила телеведуча і журналістка Марічка Падалко.

"Не можна в країні з оголеним нервом писати такі неемпатичні тексти і не враховувати контекст. Трагедію з Іриною Заруцькою можна було делікатно інтегрувати в цей контекст, де кілька абзаців було присвячено історії руху BLM. Чого тільки вартує там абзац — "Ми майже не знаємо негативних рис Америки, надто тих, які не зачіпають нас, оскільки маємо білу шкіру" — ніби його автор був в комі останній місяць. Сумно, що довелося скасувати презентацію і погрозам немає виправдання, але не розумію людей, які розмістили такий анонс", — написала вона, припустивши, що допис про презентацію був написаний ШІ або "дуже давно".

Цілик відповіла, що бачить вбивцю як психічно нездорову людину в неадекватному стані, а зв'язку з кольором шкіри не розуміє. Падалко поставила під сумнів, що у випадку вбивства темношкірої жінки білим чоловіком увага теж була б зосереджена на цьому.

Ірина Цілик і Марічка Падалко посперечались щодо доречності анонсу презентації Фото: Скриншот Коментарі Ірини Цілик і Марічки Падалко Фото: Скриншот

Фокус знайшов публікацію, про яку йдеться у коментарі Падалко. Анонс події був опублікований на сторінці видавництва 13 вересня, окрім деталей про книгу та саму презентацію, там містився абзац з процитованими словами.

"Ми майже не знаємо негативних рис Америки, надто тих, які не зачіпають нас, оскільки маємо білу шкіру. Але ми також погано знаємо і її позитивні риси — рухи за свободу, демократію і визволення, один із яких – рух Black Lives Matter", — зазначив в анонсі "Човен".

У коментарях користувачі розкритикували видавництво за видалення негативних коментарів та "невчасність" події.

Коментарі під публікацією з анонсом Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23-річну Ірину Заруцьку вбив у США 34-річний місцевий Декарлос Браун, який неодноразово порушував закон і дзвонив на лінію 911 зі скаргами про мікрочип у голові, однак був випущений суддею на волю. Він напав на біженку з України з ножем у громадському транспорті, на очах в інших пасажирів і під "прицілом" камери відеоспостереження. Згодом Браун заявив, що незнайома йому пасажирка нібито "читала його думки", тому й стала жертвою вбивства.

Американські знаменитості зібрали 2,5 мільйона доларів на гранти для художників, щоб по країні з’явилися мурали з портретом Ірини Заруцької. Розпис стін планують організувати у відомих локаціях різних міст США.