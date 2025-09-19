Танцевали под русскую музыку на Аллее Героев: в Чернигове наказали школьниц (видео)

В Чернигове две несовершеннолетние девушки сняли видео, на котором они танцуют под русскую песню на фоне портретов павших защитников на Аллее Героев. После обнаружения этого ролика полиция установила их личности и составила админпротоколы на родителей подростков.

Related video

По информации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, во время мониторинга социальных сетей правоохранители наткнулись на видео, где две девушки танцуют под композицию российской группы "Воровайки" на фоне стендов с портретами погибших военных. На записи видно, что событие происходило в вечернее время.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором несовершеннолетние девушки танцуют под российскую песню и снимают себя на фоне стендов с портретами погибших защитников Украины на Аллее Героев в Чернигове", — говорится в сообщении.

Сотрудники Черниговского районного управления полиции установили, что на видео изображены 14-летние ученицы местной гимназии. Девушек вместе с родителями пригласили в участок, где они объяснили, что ролик был отснят еще два года назад. Несовершеннолетние признали неуместность своих действий и пообещали не повторять подобного.

Ювенальные инспекторы провели с подростками профилактическую беседу. В то же время на родителей составили административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Дело передано на рассмотрение в суд.

Напомним. что 12 августа в Ирпене женщина била портреты погибших защитников Украины на центральной аллее города и показывала им неприличный жест.

Также Фокус писал, что во львовском лицее ученики пели и танцевали под русские песни в туалете. На видео, которое распространили в мессенджере, видно как ребята веселятся под песню известного рэпера Моргенштерна. Впоследствии на этот инцидент отреагировали во Львовском городском совете.