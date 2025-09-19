Танцювали під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові покарали школярок (відео)

У Чернігові дві неповнолітні дівчини зняли відео, на якому вони танцюють під російську пісню на тлі портретів полеглих захисників на Алеї Героїв. Після виявлення цього ролика поліція встановила їхні особи та склала адмінпротоколи на батьків підлітків.

Related video

За інформацією Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на відео, де двоє дівчат танцюють під композицію російського гурту "Воровайки" на фоні стендів із портретами загиблих військових. На записі видно, що подія відбувалася у вечірній час.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому неповнолітні дівчата танцюють під російську пісню та знімають себе на фоні стендів із портретами загиблих захисників України на Алеї Героїв у Чернігові", — йдеться у повідомлені.

Співробітники Чернігівського районного управління поліції встановили, що на відео зображені 14-річні учениці місцевої гімназії. Дівчат разом із батьками запросили до відділку, де вони пояснили, що ролик був відзнятий ще два роки тому. Неповнолітні визнали недоречність своїх дій і пообіцяли не повторювати подібного.

Ювенальні інспектори провели з підлітками профілактичну бесіду. Водночас на батьків склали адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Справу передано на розгляд до суду.

Нагадаємо. що 12 серпня в Ірпені жінка била портрети загиблих захисників України на центральній алеї міста та показувала їм непристойний жест.

Також Фокус писав, що у львівському ліцеї учні співали та танцювали під російські пісні в туалеті. На відео, яке поширили в месенджері, видно як хлопці веселяться під пісню відомого репера Моргенштерна. Згодом на цей інцидент відреагували у Львівській міській раді.