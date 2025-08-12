В Ірпені жінка паплюжила портрети загиблих військових: поліція розслідує справу (відео)

12 серпня в Ірпені жінка била портрети загиблих захисників України на центральній алеї міста та показувала їм непристойний жест. Свідки стверджують, що це не перший випадок її такої поведінки.

Як повідомляє поліція Київщини, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео інциденту в одному з місцевих телеграм-каналів. На кадрах зафіксовано, як 45-річна місцева жителька вчиняє неправомірні дії на Алеї пам’яті Героїв.

Поліціянти оперативно прибули на місце події та встановили особу правопорушниці. Відомості про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Скриншот публікації на Facebook сторінці Поліції Київщини Фото: Скриншот

Варто зазначити, що Ірпінська міська рада та мер міста поки не коментували інцидент, який стався.

Нагадаємо, що 15 травня на Алеї Героїв у центрі Києва сталася сутичка, під час якої пошкодили портрети загиблих військових і перекинули вази з квітами. Спочатку вважали, що конфлікт спричинили двоє чоловіків, але пізніше з’ясувалося, що це невідома жінка почала розкидати портрети. Їй зробили зауваження, після чого вона влаштувала бійку, але перехожий чоловік її затримав.

Також торік у Кривому Розі волонтери знайшли в сміттєвих контейнерах мішки з обрізками прапорів, військових стягів і портретів захисників. Власник поліграфічної фірми пояснив правоохоронцям, що водій випадково забрав не той мішок.

Раніше Фокус писав, що з колись занедбаної могили українському історику Михайлові Драгоманову в Болгарії, яку під час гастролей облаштував власним коштом сумський комік-волонтер Фелікс Редька, зникли український прапор та інформаційна табличка.