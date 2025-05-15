У Києві сталася бійка на Алеї Героїв: винуватицю вже затримали (відео)

На Алеї Героїв у центрі Києва сталася сутичка ввечері 15 травня. Внаслідок цього було пошкоджено портрети загиблих військових та перекинулися вази з квітами.

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Про це повідомили місцеві пабліки, показавши відповідне відео з Хрещатика.

"Амбали розтрощили не один портрет. Причина конфлікту невідома", — написали спочатку в місцевих пабліках, припустивши, що це побилися два чоловіки.

Втім, згодом зʼявилася інформація, що насправді це невідома жінка почала розкидати портрети загиблих військових. Їй зробили зауваження, але та почала битися. Перехожий чоловік затримав жінку.

Поліцейські вже затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв, про що повідомили у відділі комунікаці поліції Києва.

33-річна мешканка столиці, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила портрети загиблих захисників України. Люди, які проходили повз, намагались зупинити її. Згодом жінку затримали правоохоронці. Свій вчинок вона пояснити не змогла.

Жінку вже доставили до відділення поліції. Наразі з нею спілкуються поліцейські. Зокрема, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Алея Героїв у Києві у 2022 році Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Після інциденту з жінкою в Києві посилять охорону Меморіалу пам'яті загиблих героїв на Майдані Незалежності та заборонять проводити розважальні заходи там, а також здійснювати комерційну діяльність, про що повідомив глава Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Я готую розпорядження про посилення охорони в районі меморіалу, заборону проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті)", — написав він.

Ба більше, буде заборонено видача і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Тимур Ткаченко підтвердив, що внаслідок сутички 15 травня біля Меморіалу були пошкоджені прапори та фотографії загиблих.

Нагадаємо, СБУ проводить безпекові заходи по цілому Львову, які триватимуть до 18 травня. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія.

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