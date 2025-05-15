В Киеве произошла драка на Аллее Героев: виновницу уже задержали (видео)

На Аллее Героев в центре Киева произошла стычка вечером 15 мая. В результате были повреждены портреты погибших военных и опрокинулись вазы с цветами.

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Об этом сообщили местные паблики, показав соответствующее видео с Крещатика.

"Амбалы разбили не один портрет. Причина конфликта неизвестна", — написали сначала в местных пабликах, предположив, что это подрались два мужчины.

Впрочем, впоследствии появилась информация, что на самом деле это неизвестная женщина начала разбрасывать портреты погибших военных. Ей сделали замечание, но та начала драться. Прохожий мужчина задержал женщину.

Полицейские уже задержали женщину, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев, о чем сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

33-летняя жительница столицы, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила портреты погибших защитников Украины. Люди, которые проходили мимо, пытались остановить ее. Впоследствии женщину задержали правоохранители. Свой поступок она объяснить не смогла.

Женщину уже доставили в отделение полиции. Сейчас с ней общаются полицейские. В частности, решается вопрос о правовой квалификации.

Аллея Героев в Киеве в 2022 году Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

После инцидента с женщиной в Киеве усилят охрану Мемориала памяти погибших героев на Майдане Независимости и запретят проводить развлекательные мероприятия там, а также осуществлять коммерческую деятельность, о чем сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

"Я готовлю распоряжение об усилении охраны в районе мемориала, запрет проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме почтения памяти)", — написал он.

Более того, будет запрещена выдача и просмотр выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.д.).

Тимур Ткаченко подтвердил, что в результате столкновения 15 мая возле Мемориала были повреждены флаги и фотографии погибших.

Напомним, СБУ проводит мероприятия по безопасности по всему Львову, которые продлятся до 18 мая. К ним приобщены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия.

Также Фокус писал о гибели на фронте украинского шоумена Максима Нелипы 12 мая 2025 года. Актер и ведущий стал на защиту Украины в начале большой войны.