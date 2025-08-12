В Ирпене женщина оскверняла портреты погибших военных: полиция расследует дело (видео)

12 августа в Ирпене женщина била портреты погибших защитников Украины на центральной аллее города и показывала им неприличный жест. Свидетели утверждают, что это не первый случай ее такого поведения.

Как сообщает полиция Киевщины, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео инцидента в одном из местных телеграмм-каналов. На кадрах зафиксировано, как 45-летняя местная жительница совершает неправомерные действия на Аллее памяти Героев.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и установили личность правонарушительницы. Сведения об инциденте внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Скриншот публикации на Facebook странице Полиции Киевщины Фото: Скриншот

Стоит отметить, что Ирпенский городской совет и мэр города пока не комментировали инцидент, который произошел.

Напомним, что 15 мая на Аллее Героев в центре Киева произошла стычка, во время которой повредили портреты погибших военных и опрокинули вазы с цветами. Сначала считали, что конфликт вызвали двое мужчин, но позже выяснилось, что это неизвестная женщина начала разбрасывать портреты. Ей сделали замечание, после чего она устроила драку, но прохожий мужчина ее задержал.

Также в прошлом году в Кривом Роге волонтеры нашли в мусорных контейнерах мешки с обрезками флагов, военных знамен и портретов защитников. Владелец полиграфической фирмы объяснил правоохранителям, что водитель случайно забрал не тот мешок.

Ранее Фокус писал, что с некогда заброшенной могилы украинскому историку Михаилу Драгоманову в Болгарии, которую во время гастролей обустроил за свой счет сумской комик-волонтер Феликс Редька, исчезли украинский флаг и информационная табличка.