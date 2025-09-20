Прокремлевские блогеры и гагаузская фанатка Путина: Зеленский ввел новые санкции (список)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о применении трех новых пакетов санкций. Ограничения касаются кремлевских пропагандистов, а также тех, кто ведет бизнес на оккупированных территориях, и тех, кто дестабилизирует соседнюю Молдову.

"Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа — в успехе Молдовы", — пояснил Зеленский в своем обращении в Telegram. В частности, один из подписанных им указов касается 11 граждан Молдовы, действующих в интересах РФ. Среди них — скандальная руководительница автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул (она также находится под санкциями ЕС и Канады). Кстати, она неоднократно посещала Москву и встречалась с российскими высокопоставленными чиновниками.

Еще санкции введены против ряда граждан РФ (в том числе — первого заместителя главы МИД РФ Андрея Кикотя и блогера Екатерины Мизулиной), а также граждан Украины — Николая Лагуна (предпринимателя, председателя наблюдательного совета и бывшего владельца "Дельта Банка"), пророссийских блогеров Александра Роджерса и Всеволода Филимоненко.

Третий указ о санкциях касается 66 физических и 13 юридических лиц. Как сообщается на сайте президента Украины, речь идет о должностных лицах оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представителей судебной власти РФ, причастных к нарушениям прав человека в Крыму, лиц, связанных с распространением российской пропаганды, а также организаций, участвующих в поддержке российской армии.

Напомним также, что Евросоюз объявил новый пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на энергетический сектор, финансовые инструменты и компании, помогающие Кремлю обходить уже существующие санкции.

Тем временем президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что снижение цен на нефть заставит Путина завершить войну.