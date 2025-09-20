Прокремлівські блогери та гагаузька фанатка Путіна: Зеленський ввів нові санкції (список)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про застосування трьох нових пакетів санкцій. Обмеження стосуються кремлівських пропагандистів, а також тих, хто веде бізнес на окупованих територіях, і тих, хто дестабілізує сусідню Молдову.

Related video

"Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови", – пояснив Зеленський у своєму зверненні в Telegram. Зокрема, один із підписаних ним указів стосується 11 громадян Молдови, що діють в інтересах РФ. Серед них – скандальна очільниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул (вона також перебуває під санкціями ЄС і Канади). До речі, вона неодноразово відвідувала Москву та зустрічалася з російськими високопосадовцями.

Ще санкції запроваджені проти низки громадян РФ (у тому числі – першого заступника очільника МЗС РФ Андрія Кикотя і блогерки Катерини Мізуліної), а також громадян України – Миколи Лагуна (підприємця, голови наглядової ради та колишнього власника "Дельта Банку"), проросійських блогерів Олександра Роджерса і Всеволода Філімоненка.

Третій указ щодо санкцій стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб. Як повідомляється на сайті президента України, йдеться про посадовців окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представників судової влади РФ, причетних до порушень прав людини в Криму, осіб, пов’язаних з поширенням російської пропаганди, а також організацій, залучених до допомоги російській армії.

Нагадаємо також, що Євросоюз оголосив новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на енергетичний сектор, фінансові інструменти та компанії, що допомагають Кремлю обходити вже існуючі санкції.

Тим часом президент СЩА Дональд Трамп виступив із заявою про те, що зниження цін на нафту змусить Путіна завершити війну.