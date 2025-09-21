"Ни на что не будет влиять": в Верховной Раде объяснили причины проведения ВНО для учеников 4-ых классов

Для учеников 4-ых классов внешнее независимое оценивание (ВНО) проводить не будут. Планируется только государственная итоговая аттестация (ГИА) в виде мониторингового исследования.

Related video

В 2020 году в Украине был принят Закон "О полном общем среднем образовании", который закрепил проведение ГИА в 4-м, 9-м и 11-м классах, но для выпускников "экзамены" должны проходить в форме ВНО, чтобы и выдать аттестат, и получить результаты для поступления детей в ВУЗы, пишет глава комитета ВРУ по вопросам образования Сергей Бабак.

После пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения России Верховной Раде ежегодно приходилось принимать временное решение, отменяя ГИА, а ВНО заменяя на Национальный мультипредметный тест (НМТ).

"Это позволило упростить процедуры и уменьшить риски безопасности для детей, но в то же время государство перестало получать полную картину качества образования на всех этапах обучения", — пояснил нардеп.

Он отметил, что ГИА нужно государству для получения общей картины эффективности образовательных программ, а также необходимо учителям и родителям детей для понимания динамики освоения знаний.

Впрочем, подчеркнул Сергей Бабак, в 4-м классе ВНО проводиться не будет. Зато планируется ГИА, результаты которой ни на что не будут влиять.

"Речь идет не о нововведениях, а о восстановлении практики, которая существовала всегда. Задача ГИА — не пугать детей и родителей, а дать честную оценку уровня знаний и сделать систему образования более справедливой и качественной для всех. Вовремя отреагировать и улучшить качество, где это необходимо", — отметил народный избранник.

Напомним, с 2027 года для учеников 4 классов введут обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Весной 2026 года для 10 тысяч выпускников начальной школы проведут апробацию такой ГИА.

Фокус писал, что Кабинет министров принял решение о старте экспериментального проекта для тестирования системы, по которой ученики будут учиться 12 лет.