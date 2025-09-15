ВНО в начальных классах: МОН вводит новую аттестацию для школьников

В Украине с 2027 года для учеников 4 классов введут обязательную государственную итоговую аттестацию в форме Внешнего независимого оценивания. Весной 2026 года проведут апробацию такую ГИА для 10 тысяч выпускников начальной школы.

Подготовку к введению ГИА в форме ВНО в начальных классах начнут в 2025-2026 учебном году, указано в приказе Министерства образования и науки Украины от 15 августа. Ежегодная аттестация для учеников 4 классов должна быть учтена при планировании расходов общего фонда государственного бюджета с 2027 года.

С февраля по апрель 2026 года должна быть создана и передана в Украинский центр оценивания качества образования специальная образовательная платформа для проведения аттестации четвероклассников.

В конце учебного года в начальных школах проведут апробацию модели проведения ГИА в форме ВНО для 10 тысяч выпускников 4 классов. Перечень заведений, которые примут участие в апробации, должен быть сформирован в феврале 2026 года.

МОН издало приказ об организации ежегодной ГИА в форме ВНО в 4 классах Фото: скриншот

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что Кабинет министров принял решение о старте экспериментального проекта для тестирования системы, по которой ученики будут учиться 12 лет. По его словам, в рамках проекта протестируют программы обучения, подготовленные для перехода на евростандарт образования.

26 августа в Министерстве образования и науки рассказали hromadske, что с 1 сентября может закрыться часть школ в Украине, где учится менее 45 детей, из-за прекращения финансирования от Кабмина.