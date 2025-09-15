ЗНО в початкових класах: МОН запроваджує нову атестацію для школярів

В Україні з 2027 року для учнів 4 класів запровадять обов'язкову державну підсумкову атестацію у формі Зовнішнього незалежного оцінювання. Навесні 2026 року проведуть апробацію такої ДПА для 10 тисяч випускників початкової школи.

Підготовку до запровадження ДПА у формі ЗНО в початкових класах почнуть в 2025-2026 навчальному році, зазначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 15 серпня. Щорічна атестація для учнів 4 класів має бути врахована при плануванні видатків загального фонду державного бюджету з 2027 року.

З лютого по квітень 2026 року повинна бути створена та передана до Українського центру оцінювання якості освіти спеціальна освітня платформа для проведення атестації четвертокласників.

Наприкінці навчального року в початкових школах проведуть апробацію моделі проведення ДПА у формі ЗНО для 10 тисяч випускників 4 класів. Перелік закладів, які візьмуть участь в апробації, має бути сформований у лютому 2026 року.

МОН видало наказ про організацію щорічної ДПА у формі ЗНО в 4 класах Фото: скриншот

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про старт експериментального проєкту для тестування системи, за якою учні навчатимуться 12 років. За його словами, в межах проєкту протестують програми навчання, підготовлені для переходу на євростандарт освіти.

26 серпня в Міністерстві освіти й науки розповіли hromadske, що з 1 вересня може закритися частина шкіл в Україні, де навчається менше ніж 45 дітей, через припинення фінансування від Кабміну.