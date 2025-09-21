"Ні на що не вливатиме": у Верховній Раді пояснили причини проведення ЗНО для учнів 4-их класів

Для учнів 4-их класів зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) не проводитимуть. Планується лише державна підсумкова атестація (ДПА) у вигляді моніторингового дослідження.

У 2020 році в Україні був ухвалений Закон "Про повну загальну середню освіту", який закріпив проведення ДПА у 4-му, 9-му і 11-му класах, але для випускників "іспити" повинні проходити у формі ЗНО, щоб і видати атестат, і отримати результати для вступу дітей у ВНЗ, пише голова комітету ВРУ з питань освіти Сергій Бабак.

Після пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії Верховній Раді щороку доводилося ухвалювати тимчасове рішення, скасовуючи ДПА, а ЗНО замінюючи на Національний мультипредметний тест (НМТ).

"Це дозволило спростити процедури і зменшити безпекові ризики для дітей, але водночас держава перестала отримувати повну картину якості освіти на всіх етапах навчання", — пояснив нардеп.

Він зазначив, що ДПА потрібне державі для отримання загальної картини ефективності освітніх програм, а також необхідне вчителям та батькам дітей для розуміння динаміки опанування знань.

Утім, наголосив Сергій Бабак, 4-му класі ЗНО проводитися не буде. Натомість планується ДПА, результати якої ні на що не впливатимуть.

"Мова йде не про нововведення, а про відновлення практики, яка існувала завжди. Завдання ДПА – не лякати дітей і батьків, а дати чесну оцінку рівня знань і зробити систему освіти справедливішою і якіснішою для всіх. Вчасно відреагувати та покращити якість, де це необхідно", — зазначив народний обранець.

Нагадаємо, з 2027 року для учнів 4 класів запровадять обов'язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Навесні 2026 року для 10 тисяч випускників початкової школи проведуть апробацію такої ДПА.

