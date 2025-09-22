Последние теплые дни: Диденко рассказала, какой будет погода 23 сентября

В Украине сегодня, 22 сентября, отмечают День осеннего равноденствия. Несмотря на символическое уменьшение светового дня, погода пока радует солнечными лучами и теплыми температурными показателями, но синоптики предупреждают о постепенном похолодании, которое охватит все регионы страны в ближайшие дни.

По информации синоптика Натальи Диденко, День осеннего равноденствия в этом году приходит на фоне комфортной и теплой погоды. Солнце еще активно греет, дни остаются довольно яркими, а температура воздуха пока позволяет чувствовать себя комфортно даже без теплых вещей. Хотя ночи начинают становиться длиннее, пасмурных дождливых дней и туманов пока не наблюдается.

Завтра, 23 сентября, большинство регионов Украины будут находиться под влиянием теплой и сухой погоды. Дневная температура воздуха ожидается на уровне +24-29 градусов. В то же время на северо-западе страны, в частности на Волыни и Ровенщине, прогнозируется некоторое снижение температуры — днем +19-22 градуса. Там также возможны осадки в виде дождя, что связано с приближением атмосферного фронта с запада.

В Киеве 23 сентября ожидается солнечная погода без осадков, дневная температура достигнет около +25 градусов. Жителям столицы и центральных регионов синоптики советуют воспользоваться благоприятными погодными условиями для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Когда в Украине станет прохладно

Масштабное похолодание в Украине прогнозируется уже с середины следующей недели. Холодные атмосферные фронты, которые сейчас концентрируются на юго-западе Европы, вскоре распространятся на территорию Украины. Это приведет к постепенному снижению температуры во всех регионах, а дневные показатели могут опуститься до +13-17 градусов. При этом вероятность выпадения мокрого снега в Карпатах в ближайшие дни остается низкой.

"Протест похолодания — совсем близко. После +25+27-ми градусов тепла придет в Украину +13+17 градусов — не замерзните и сегодня-завтра продуктивно грейтесь на замечательном солнышке", — говорится в заметке.

Ранее Наталья Диденко сообщала, что с середины следующей недели погода изменится. Температура упадет, а в Карпатах даже может заснежить. По ее словам, похолодание накроет всю Украину. Осадки преимущественно пройдут в виде дождей, но местами в Карпатах может быть и снег.

Также Фокус писал о возможном похолодании на следующих выходных, 27-28 сентября, с риском мокрого снега в Карпатах и окружающих горных районах.