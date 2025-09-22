Останні теплі дні: Діденко розповіла, якою буде погода 23 вересня

В Україні сьогодні, 22 вересня, відзначають День осіннього рівнодення. Попри символічне зменшення світлового дня, погода поки що радує сонячними променями та теплими температурними показниками, але синоптики попереджають про поступове похолодання, яке охопить усі регіони країни найближчими днями.

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, День осіннього рівнодення цього року приходить на тлі комфортної та теплої погоди. Сонце ще активно гріє, дні залишаються доволі яскравими, а температура повітря поки що дає змогу відчувати себе комфортно навіть без теплих речей. Хоча ночі починають ставати довшими, похмурих дощових днів і туманів поки що не спостерігається.

Завтра, 23 вересня, більшість регіонів України перебуватимуть під впливом теплої та сухої погоди. Денна температура повітря очікується на рівні +24–29 градусів. Водночас на північному заході країни, зокрема на Волині та Рівненщині, прогнозується деяке зниження температури — вдень +19–22 градуси. Там також можливі опади у вигляді дощу, що пов’язано з наближенням атмосферного фронту із заходу.

У Києві 23 вересня очікується сонячна погода без опадів, денна температура досягне приблизно +25 градусів. Мешканцям столиці та центральних регіонів синоптики радять скористатися сприятливими погодними умовами для прогулянок і активного відпочинку на свіжому повітрі.

Коли в Україні стане прохолодно

Масштабне похолодання в Україні прогнозується вже із середини наступного тижня. Холодні атмосферні фронти, які наразі концентруються на південному заході Європи, незабаром поширяться на територію України. Це призведе до поступового зниження температури у всіх регіонах, а денні показники можуть опуститися до +13–17 градусів. При цьому ймовірність випадання мокрого снігу у Карпатах найближчими днями залишається низькою.

"Протест похолодання — зовсім близько. Після +25+27-ми градусів тепла прийде в Україну +13+17 градусів — не змерзніть і сьогодні-завтра продуктивно грійтеся на чудовому сонечку", — йдеться в дописі.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що з середини наступного тижня погода зміниться. Температура впаде, а в Карпатах навіть може засніжити. З її слів, похолодання накриє усю Україну. Опади переважно пройдуть у вигляді дощів, але місцями в Карпатах може бути й сніг.

Також Фокус писав про можливе похолодання на наступних вихідних, 27–28 вересня, з ризиком мокрого снігу у Карпатах та навколишніх гірських районах.