21 год "яичному покушению" на Януковича: как шутка студента вошла в историю (видео)

24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске произошел один из самых известных курьезов в украинской политике — так называемое "яичное покушение" на тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича. Событие мгновенно попало в телеэфиры, превратилось в мем и навсегда закрепилось в общественной памяти, а впоследствии к нему добавился еще один громкий эпизод — падение венка во время официальной церемонии в 2010 году.

По информации "Еспресо.Захід", ровно 21 год назад, 24 сентября 2004-го, Виктор Янукович приехал в Ивано-Франковск, где во время визита в университет его ждал неожиданный протест. 17-летний студент Дмитрий Романюк бросил в премьер-министра яйцо. Казалось бы, обычный инцидент мог остаться незамеченным, однако реакция политика превратила его в историческое событие: Янукович театрально упал на землю и потерял сознание, будто после серьезного удара. Все зафиксировали телекамеры, а кадры сразу попали в эфир.

Штаб Януковича заявил, что в политика попали тяжелым предметом, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Однако записи журналистов подтвердили: это было обычное яйцо. Правоохранители пытались изъять видео, но телеканал "5-й" показал кадры в эфире, и скрыть обстоятельства не удалось. Позже сам Янукович объяснял падение переутомлением и шоком.

Дмитрия Романюка задержали, но серьезных последствий для него не было: судимость студент не получил. Зато сама история нанесла удар по имиджу Януковича. В разгар президентской кампании он стал объектом насмешек, а его рейтинг заметно просел. Политологи отмечали, что "яичный инцидент" усилил атмосферу недоверия к власти и в определенной степени повлиял на события, которые завершились Оранжевой революцией.

Дмитрий Романюк Фото: Facebook

Впоследствии Романюк называл свой поступок "шуткой-протестом". После учебы он защитил диссертацию по экономике, работал в госструктурах и бизнесе. В 2019 году занял должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА, некоторое время работал в Офисе президента. В 2024 году возглавил Бизнес-ассоциацию Ивано-Франковска, а в начале 2025 года стал председателем наблюдательного совета Прикарпатского национального университета. В целом, по словам самого Романюка, он сменил более десяти мест работы.

Стоит заметить, что инцидент с яйцом быстро стал частью народной культуры. Украинцы массово шутили, сочиняли анекдоты и даже создали компьютерную игру, где главная задача — попасть яйцом в Януковича. С тех пор история закрепилась как пример мирного, но меткого протеста, который может иметь серьезные политические последствия.

Компьютерная игра, где главная задача — попасть яйцом в Януковича Фото: Из открытых источников

Однако этот случай был не единственным курьезом в политической карьере Януковича. В 2010 году во время церемонии чествования памяти павших у Вечного огня на него упал огромный венок. Видео с этого инцидента мгновенно стало вирусным, а в народе начали шутить, что "на Януковича даже венки падают". Впоследствии, это событие только усилило образ политика как постоянного героя сатирических мемов и народной иронии.

Оба случая — и падение после яйца, и курьез с венком — надолго остались в массовой культуре и сформировали устойчивый образ Януковича как политика, вокруг которого постоянно возникали забавные ситуации, которые со временем имели серьезные последствия для его репутации.

Напомним, что 1 сентября бывший президент Украины Виктор Янукович внезапно вышел в эфир одного из российских медиа и озвучил ряд противоречивых тезисов. Его появление вызвало немалый резонанс, ведь в последнее время политик почти не фигурировал в публичном пространстве. Поэтому в соцсети X сразу начали распространяться многочисленные шутки и мемы.

Также Фокус писал, что Виктор Янукович проиграл десятилетнюю судебную борьбу за отмену введенных против него европейских санкций.