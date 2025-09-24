21 рік "яєчному замаху" на Януковича: як жарт студента увійшов в історію (відео)

24 вересня 2004 року в Івано-Франківську стався один із найвідоміших курйозів в українській політиці — так званий "яєчний замах" на тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича. Подія миттєво потрапила в телеефіри, перетворилася на мем і назавжди закріпилася у суспільній пам’яті, а згодом до неї додався ще один гучний епізод — падіння вінка під час офіційної церемонії у 2010 році.

За інформацією "Еспресо.Захід", рівно 21 рік тому, 24 вересня 2004-го, Віктор Янукович приїхав до Івано-Франківська, де під час візиту до університету на нього чекав несподіваний протест. 17-річний студент Дмитро Романюк кинув у прем’єр-міністра яйце. Здавалося б, звичайний інцидент міг залишитися непоміченим, проте реакція політика перетворила його на історичну подію: Янукович театрально впав на землю та втратив свідомість, ніби після серйозного удару. Усе зафіксували телекамери, а кадри одразу потрапили в ефір.

Штаб Януковича заявив, що у політика влучили важким предметом, внаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму. Проте записи журналістів підтвердили: це було звичайне яйце. Правоохоронці намагалися вилучити відео, але телеканал "5-й" показав кадри в ефірі, і приховати обставини не вдалося. Пізніше сам Янукович пояснював падіння перевтомою та шоком.

Дмитра Романюка затримали, але серйозних наслідків для нього не було: судимість студент не отримав. Натомість сама історія завдала удару по іміджу Януковича. У розпал президентської кампанії він став об’єктом насмішок, а його рейтинг помітно просів. Політологи відзначали, що "яєчний інцидент" посилив атмосферу недовіри до влади й певною мірою вплинув на події, які завершилися Помаранчевою революцією.

Дмитро Романюк Фото: Facebook

Згодом Романюк називав свій вчинок "жартом-протестом". Після навчання він захистив дисертацію з економіки, працював у держструктурах та бізнесі. У 2019 році обійняв посаду заступника голови Івано-Франківської ОДА, певний час працював в Офісі президента. У 2024 році очолив Бізнес-асоціацію Івано-Франківська, а на початку 2025 року став головою наглядової ради Прикарпатського національного університету. Загалом, за словами самого Романюка, він змінив понад десять місць роботи.

Варто зауважити, що інцидент із яйцем швидко став частиною народної культури. Українці масово жартували, складали анекдоти та навіть створили комп’ютерну гру, де головне завдання — влучити яйцем у Януковича. Відтоді історія закріпилася як приклад мирного, але влучного протесту, який може мати серйозні політичні наслідки.

Комп"ютерна гра, де головне завдання — влучити яйцем у Януковича Фото: З відкритих джерел

Однак цей випадок був не єдиним курйозом у політичній кар’єрі Януковича. У 2010 році під час церемонії вшанування пам’яті полеглих біля Вічного вогню на нього впав величезний вінок. Відео з цього інциденту миттєво стало вірусним, а в народі почали жартувати, що "на Януковича навіть вінки падають". Згодом, ця подія лише підсилила образ політика як постійного героя сатиричних мемів та народної іронії.

Обидва випадки — і падіння після яйця, і курйоз із вінком — надовго залишилися у масовій культурі та сформували стійкий образ Януковича як політика, навколо якого постійно виникали кумедні ситуації, що з часом мали серйозні наслідки для його репутації.

