Насилие на уроке физкультуры: в Винницкой области учитель лицея ударил ребенка (видео)

В городе Могилев-Подольский попал в скандал 25-летний учитель физкультуры. На видео попал момент, когда педагог ударил ученика, держа в руке школьную указку.

Инцидент, вероятно, произошел во время игры в баскетбол. Видео, снятое во время скандального урока, опубликовало местное видео "20 минут".

Перед тем как к парню подбежал разъяренный учитель, в другого подростка в противоположном углу спортзала полетел мяч, и он уклонился от удара. Однако на кадрах не видно, бросал его пострадавший или другой ребенок. В руках учителя была школьная указка. Сразу после удара, от которого подросток столкнулся со стеной, видео обрывается, поэтому реакция его сверстников неизвестна.

Реакция прокуратуры

В Винницкой областной прокуратуре заявили, что 23 сентября 25-летнему учителю одного из лицеев было подписано подозрение. Его действия квалифицировали по статье об умышленном нанесении ударов, которые нанесли физическую боль.

Учитель лицея получил подозрение Фото: Пресс-служба прокуратуры

"Следствием установлено, что 19 сентября на уроке физкультуры педагог ударил ученика. Этим он нанес ребенку физическую боль. Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", — передали в ведомстве.

Пресс-служба напомнила, что преступления о детях по поручению генпрокурора Руслана Кравченко находятся на особом контроле.

