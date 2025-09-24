Насилие на уроке физкультуры: в Винницкой области учитель лицея ударил ребенка (видео)
В городе Могилев-Подольский попал в скандал 25-летний учитель физкультуры. На видео попал момент, когда педагог ударил ученика, держа в руке школьную указку.
Инцидент, вероятно, произошел во время игры в баскетбол. Видео, снятое во время скандального урока, опубликовало местное видео "20 минут".
Перед тем как к парню подбежал разъяренный учитель, в другого подростка в противоположном углу спортзала полетел мяч, и он уклонился от удара. Однако на кадрах не видно, бросал его пострадавший или другой ребенок. В руках учителя была школьная указка. Сразу после удара, от которого подросток столкнулся со стеной, видео обрывается, поэтому реакция его сверстников неизвестна.
Реакция прокуратуры
В Винницкой областной прокуратуре заявили, что 23 сентября 25-летнему учителю одного из лицеев было подписано подозрение. Его действия квалифицировали по статье об умышленном нанесении ударов, которые нанесли физическую боль.
"Следствием установлено, что 19 сентября на уроке физкультуры педагог ударил ученика. Этим он нанес ребенку физическую боль. Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", — передали в ведомстве.
Пресс-служба напомнила, что преступления о детях по поручению генпрокурора Руслана Кравченко находятся на особом контроле.
