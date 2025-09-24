Насилля на уроці фізкультури: на Вінниччині вчитель ліцею вдарив дитину (відео)

У місті Могилів-Подільський втрапив у скандал 25-річний вчитель фізкультури. На відео потрапив момент, коли педагог вдарив учня, тримаючи у руці шкільну вказівну паличку.

Інцидент, ймовірно, стався під час гри у баскетбол. Відео, зняте під час скандального уроку, опублікувало місцеве відео "20 хвилин".

Перед тим як до хлопця підбіг розлючений вчитель, в іншого підлітка у протилежному кутку спортзалу полетів м’яч, і він ухилився від удару. Однак на кадрах не видно, кидав його постраждалий чи інша дитина. У руках вчителя була шкільна вказівна паличка. Одразу після удару, від якого підліток зіштовхнувся зі стіною, відео обривається, тому реакція його однолітків невідома.

Реакція прокуратури

У Вінницькій обласній прокуратурі заявили, що 23 вересня 25-річному вчителю одного з ліцеїв була підписана підозра. Його дії кваліфікували за статтею про умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю.

Вчитель ліцею отримав підозру Фото: Пресслужба прокуратури

"Слідством установлено, що 19 вересня на уроці фізкультури педагог ударив учня. Цим він завдав дитині фізичного болю. Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події", — передали у відомстві.

Пресслужба нагадала, що злочини про дітей за доручення генпрокурора Руслана Кравченка перебувають на особливому контролі.

