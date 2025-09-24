Насилля на уроці фізкультури: на Вінниччині вчитель ліцею вдарив дитину (відео)
У місті Могилів-Подільський втрапив у скандал 25-річний вчитель фізкультури. На відео потрапив момент, коли педагог вдарив учня, тримаючи у руці шкільну вказівну паличку.
Інцидент, ймовірно, стався під час гри у баскетбол. Відео, зняте під час скандального уроку, опублікувало місцеве відео "20 хвилин".
Перед тим як до хлопця підбіг розлючений вчитель, в іншого підлітка у протилежному кутку спортзалу полетів м’яч, і він ухилився від удару. Однак на кадрах не видно, кидав його постраждалий чи інша дитина. У руках вчителя була шкільна вказівна паличка. Одразу після удару, від якого підліток зіштовхнувся зі стіною, відео обривається, тому реакція його однолітків невідома.
Реакція прокуратури
У Вінницькій обласній прокуратурі заявили, що 23 вересня 25-річному вчителю одного з ліцеїв була підписана підозра. Його дії кваліфікували за статтею про умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю.
"Слідством установлено, що 19 вересня на уроці фізкультури педагог ударив учня. Цим він завдав дитині фізичного болю. Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події", — передали у відомстві.
Пресслужба нагадала, що злочини про дітей за доручення генпрокурора Руслана Кравченка перебувають на особливому контролі.
