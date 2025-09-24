Экс-глава Службы внешней разведки под следствием: ГБР провело обыски, — СМИ

Государственное бюро расследований провело следственные действия у бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. Обыски связаны с расследованием возможного злоупотребления служебным положением при государственных закупках.

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, обыски прошли 24 сентября 2025 года в рамках производства, которое было открыто еще в июле.

Предметом расследования является закупка специального аппаратно-программного комплекса у ООО "С-Монитор" на сумму 112 млн грн, проведенная в декабре 2020 года. Следователи считают, что контракт был заключен без обоснованной потребности службы, что может свидетельствовать о превышении полномочий военными должностными лицами СВР.

"Украинская правда" обратилась в ГБР за официальным комментарием относительно проведенных следственных действий, но ответа пока не получила.

Стоит заметить, что на официальных страницах в социальных сетях и на сайте Государственного бюро расследований пока отсутствует информация об обысках Валерия Кондратюка.

Валерий Кондратюк — что о нем известно

Как говорится в открытых источниках, Валерий Кондратюк родился 4 июля 1970 года. Он является опытным украинским офицером спецслужб и генерал-лейтенантом, который возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2020-2021 годах. До этого Кондратюк занимал ключевые должности в государственных органах: был заместителем главы Администрации Президента Украины, начальником Главного управления разведки Министерства обороны и начальником Департамента контрразведки СБУ.

В общем, карьера Кондратюка началась в подразделениях специального назначения, где он прошел путь от командира группы до руководящих офицерских должностей. Он также работал военным атташе при Посольстве Украины в США и занимал должности в СБУ и Минобороны, связанные с разведкой и контрразведкой. Также Валерий Кондратюк участвовал в боевых операциях в Ираке и был участником АТО.

Кроме этого, мужчина имеет научную степень кандидата экономических наук и владеет английским и немецким языками. Он женат и воспитывает трех сыновей и дочь. За свою службу и вклад в укрепление обороноспособности Украины Валерий Кондратюк получил орден Богдана Хмельницкого III степени и медаль "За военную службу Украине".

