Ексголова Служби зовнішньої розвідки під слідством: ДБР провело обшуки, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань провело слідчі дії у колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка. Обшуки пов’язані з розслідуванням можливого зловживання службовим становищем під час державних закупівель.

За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, обшуки відбулися 24 вересня 2025 року у межах провадження, яке було відкрито ще в липні.

Предметом розслідування є закупівля спеціального апаратно-програмного комплексу у ТОВ "С-Монітор" на суму 112 млн грн, проведена у грудні 2020 року. Слідчі вважають, що контракт був укладений без обґрунтованої потреби служби, що може свідчити про перевищення повноважень військовими посадовцями СЗР.

"Українська правда" звернулася до ДБР за офіційним коментарем щодо проведених слідчих дій, але відповіді поки не отримала.

Варто зауважити, що на офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті Державного бюро розслідувань наразі відсутня інформація про обшуки Валерія Кондратюка.

Валерій Кондратюк — що про нього відомо

Як йдеться у відкритих джерелах, Валерій Кондратюк народився 4 липня 1970 року. Він є досвідченим українським офіцером спецслужб і генерал-лейтенантом, який очолював Службу зовнішньої розвідки України у 2020–2021 роках. До цього Кондратюк займав ключові посади в державних органах: був заступником голови Адміністрації Президента України, начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони та начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

Загалом, кар’єра Кондратюка розпочалася у підрозділах спеціального призначення, де він пройшов шлях від командира групи до керівних офіцерських посад. Він також працював військовим аташе при Посольстві України в США та обіймав посади у СБУ й Міноборони, пов’язані з розвідкою та контррозвідкою. Також Валерій Кондратюк брав участь у бойових операціях в Іраку та був учасником АТО.

Окрім цього, чоловік має науковий ступінь кандидата економічних наук і володіє англійською та німецькою мовами. Він одружений і виховує трьох синів та доньку. За свою службу та внесок у зміцнення обороноздатності України Валерій Кондратюк отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня та медаль "За військову службу Україні".

