Ексвійськком Одеської області Борисов оформив "бойову" травму і "лікувався" на Сейшелах, — ДБР

Ексголова Одеського обласного ТЦК Євген Борисов підозрюється в підробці документів. Військком оформив собі "поранення під час захисту України" і отримав від держави 250 тисяч гривень.

Колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова підозрюють у підробці документів для оформлення статусу того, хто дістав поранення під час захисту України. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) після завершення розслідування кримінального провадження щодо воєнкома.

Правоохоронці з'ясували, що Борисов оформив такий статус для травми, яку насправді він отримав, не виконуючи службові обов'язки. У цьому йому допомогло неправдиве рішення службової перевірки та висновок МСЕК.

Завдяки цьому ексвійськовому безпідставно нарахували винагороду на 250 тисяч гривень. Примітно, що Борисов ще отримав п'ять місяців відпустки для лікування, яку він використав для відпочинку за кордоном і купівлі нерухомості в одній із країн Євросоюзу, додали в ДБР.

Колишнього керівника ТЦК звинувачують у таких злочинах:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період),

ч. 3 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа),

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Щойно сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи, її передадуть до суду.

У ДБР зауважили, що це четверте й останнє кримінальне провадження щодо Борисова, розслідування в ньому завершено. Ще три справи розглядаються в суді.

Інші справи екс-військовома Євгена Борисова

Видання "Українська правда" в червні 2023 року з'ясувала, що сім'я Євгена Борисова обзавелася дорогою нерухомістю в Іспанії та люксовими автомобілями. Воєнком говорив, що торгівлею в Іспанії займається його дружина і він "не влазить у ці справи".

За твердженням екс-голови об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Борисов нібито законно виїжджав за кордон, щоб пройти лікування. Також з'ясувалося, що Борисов "лікувався" на Сейшелах, коли виїжджав за кордон у 2022-2023 роках.

У липні 2023 року Борисова затримали в Києві, йому висунули підозри в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби. За нього внесли заставу в розмірі 12 млн гривень, але 28 травня 2024 року співробітники ДБР повторно затримали екскерівника ТЦК.

Військкома підозрювали в легалізації незаконних доходів на суму понад 140 млн гривень. Правоохоронці заявляли, що після звільнення Борисов хотів виїхати з України, щоб сховатися від слідства.

А 25 грудня 2024 року ДБР повідомило, що Борисов готувався втекти за кордон і оформив "травму" через місцеве відділення МСЕК.

