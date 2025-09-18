Экс-военком Одесской области Борисов оформил "боевую" травму и "лечился" на Сейшелах, — ГБР

Экс-глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов подозревается в подделке документов. Военком оформил себе "ранение во время защиты Украины" и получил от государства 250 тысяч гривен.

Бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова подозревают в подделке документов для оформления статуса получившего ранения при защите Украины. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) после завершения расследования уголовного производства в отношении военкома.

Правоохранители выяснили, что Борисов оформил такой статус для травмы, которую на самом деле он получил не выполняя служебные обязанности. В этом ему помогло ложное решение служебной проверки и pаключение МСЭК.

Благодаря этому экс-военкому безосновательно начислили вознаграждение на 250 тысяч гривен. Примечательно, что Борисов еще получил пять месяцев отпуска для лечения, который он использовал для отдыха за границей и покупки недвижимости в одной из стран Евросоюза, добавили в ГБР.

Бывшего руководителя ТЦК обвиняют в следующих преступлениях:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период),

ч. 3 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа),

ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Как только сторона защиты ознакомится с материалами дела, его передадут в суд.

В ГБР заметили, что это четвертое и последнее уголовное производство в отношении Борисова, расследование по нему завершено. Еще три дела рассматриваются в суде.

Другие дела экс-военкома Евгения Борисова

Издание "Украинская правда" в июне 2023 года выяснила, что семья Евгения Борисова обзавелась дорогой недвижимостью в Испании и люксовыми автомобилями. Военком говорил, что торговлей в Испании занимается его жена и он "не влезает в эти дела".

По утверждению экс-главы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Борисов якобы законно выезжал за границу, чтобы пройти лечение. Также выяснилось, что Борисов "лечился" на Сейшелах, когда выезжал за границу в 2022-2023 годах.

В июле 2023 года Борисова задержали в Киеве, ему предъявили подозрения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы. За него внесли залог в размере 12 млн гривен, но 28 мая 2024 года сотрудники ГБР повторно задержали экс-руководителя ТЦК.

Военкома подозревали в легализации незаконных доходов на сумму более 140 млн гривен. Правоохранители заявляли, что после освобождения Борисов хотел выехать из Укрины, чтобы скрыться от следствия.

А 25 декабря 2024 года ГБР сообщило, что Борисов готовился бежать за границу и оформил "травму" через местное отделение МСЭК.

