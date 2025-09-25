В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете (видео)

Пока родители ходили за покупками, их ребенок, оставшись без присмотра, взял с прилавка зажигалку и поджег кресло в упаковке. Огонь разгорелся и охватил еще несколько стеллажей с товарами.

В полицию Киева поступило сообщение о пожаре в гипермаркете в Днепровском районе. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции и сотрудники ГСЧС, которые оперативно потушили пламя, в Нацполиции рассказали подробности.

Мальчик устроил пожар в Киеве

В полиции и ГСЧС не сообщили где именно произошел пожар, но, судя по видео, это может быть строительный гипермаркет "Эпицентр".

На видео с камер наблюдения видно, как мальчик поджигает упаковку с креслом и убегает, но огонь разгорается и охватывает несколько стеллажей с товарами. Кресло сгорело дотла. В результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 гривен. К счастью, никто из посетителей и персонала заведения не пострадал.

Фото: Нацполиция

Шестилетний мальчик чуть не сжег гипермаркет Фото: Нацполиция

Как установили правоохранители, пожар вызвал 6-летний посетитель магазина. Пока родители выбирали товары и оставили малолетнего сына без присмотра, он подошел к прилавку с зажигалками и взял одну из них, после чего поджег картонную коробку с креслом.

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и составили в отношении его родителей административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП — ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, им грозит немалый штраф.

С мальчиком и его родителями провели беседу Фото: Нацполиция

"Полиция Киева призывает родителей быть более бдительными к своим детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра", — сообщили правоохранители.

