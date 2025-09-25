У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті (відео)

Поки батьки ходили на закупи, їхня дитина, лишившись без нагляду, взяв із прилавку запальничку та підпалив крісло в упаковці. Вогонь розгорівся та охопив ще кілька стелажів із товарами.

До поліції Києва надійшло повідомлення про пожежу в гіпермаркеті у Дніпровському районі. Для зʼясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники ДСНС, які оперативно загасили полум'я, у Нацполіції розповіли подробиці.

У поліції та ДСНС не повідомили де саме сталась пожежа, але, судячи із відео, це може бути будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

На відео з камер спостереження видно, як хлопчик підпалює упаковку із кріслом та тікає, але вогонь розгорається і охоплює кілька стелажів із товарами. Крісло згоріло вщент. Внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 000 гривень. На щастя, ніхто з відвідувачів та персоналу закладу не постраждав.

Як встановили правоохоронці, пожежу спричинив 6-річний відвідувач магазину. Поки батьки обирали товари та залишили малолітнього сина без нагляду, він підійшов до прилавку з запальничками та взяв одну з них, після чого підпалив картонну коробку з кріслом.

Поліцейські провели із дитиною профілактичну бесіду та склали у відношенні його батьків адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьками своїх обовʼязків щодо виховання дітей, їм загрожує чималий штраф.

"Поліція Києва закликає батьків бути більш пильними до своїх дітей та в жодному разі не залишати їх без нагляду", — повідомили правоохоронці.

