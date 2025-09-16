Блогер посмажив яєчню на активному вулкані в Україні: що з цього вийшло (відео)

Ведучий тревел-блогу "Узол і Манько" Максим Узол показав, як смажив яєчню на грязьовому вулкані в Івано-Франківській області. Вогонь з кратера був настільки інтенсивним, що яйця посмажилися, як на плиті.

Єдиний активний грязьовий вулкан в Україні розташований біля села Старуня в Івано-Франківській області. Відео приготування незвичайного сніданку тревел-блогери Максим Узол і Ольга Манько виклали на своєму на YouTube-каналі "Узол і Манько: надихаємо на подорожі".

Український блогер підсмажив яєчню на активному вулкані в передгір'ї Карпат.

В кадрі блогер говорить, що стояти біля кратера непросто, бо жар пече навіть крізь взуття.

"Він дихає невеликими кратерами, з яких виділяється ціла таблиця Менделєєва. Вулкан складається із двох десятків кратерів, вісім з яких активні. Тут нема нічого живого, не росте, бо оці хімічні сполуки все це вбивають", — розповідає Узол у відео, крокуючи розплавленою землею.

Блогер зазначив, що навколо кратера розтікається щось, подібне до нафти, гаряче та жирне на дотик. На поверхні чорної жирної калюжі в кратері час від часу з'являються бульбашки.

Блогер Узол показав активний грязьовий вулкан в Україні Фото: Скрин відео

Біля жовтого кислотного озера блогери побачили кратер "Старуні" у вогні. Тоді Максим Узол дістав пательню та десяток яєць і почав готувати яєчню. Він зазначив, що яйця посмажилися дуже швидко.

"Тут насправді не треба дуже і чекати. Я бачу, як воно смажиться", — сказав блогер.

Блогер Узол посмажив яєчню на кратері українського вулкану Фото: Скрин відео

Узол зауважив, що біля кратера смердить мастилом, і він не радить глядачам готувати їжу і їсти біля "Старуні" через велику кількість хімікатів навколо та невизначеність їхнього впливу на здоров'я.

"Пробую на власний ризик і під власну відповідальність", — попередив глядачів мандрівник, перш ніж скуштувати страву.

За його словами, попри все яєчня вийшла смачною.

