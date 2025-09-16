Блогер пожарил яичницу на активном вулкане в Украине: что из этого вышло (видео)

Ведущий тревел-блога "Узол и Манько" Максим Узол показал, как жарил яичницу на грязевом вулкане в Ивано-Франковской области. Огонь из кратера был настолько интенсивным, что яйца пожарились, как на плите.

Related video

Единственный активный грязевой вулкан в Украине расположен возле села Старуня в Ивано-Франковской области. Видео приготовления необычного завтрака тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько выложили на своем на YouTube-канале "Узол и Манько: вдохновляем на путешествия".

Украинский блогер поджарил яичницу на активном вулкане в предгорье Карпат.

В кадре блогер говорит, что стоять возле кратера непросто, потому что жар печет даже сквозь обувь.

"Он дышит небольшими кратерами, из которых выделяется целая таблица Менделеева. Вулкан состоит из двух десятков кратеров, восемь из которых активны. Здесь нет ничего живого, не растет, потому что эти химические соединения все это убивают", — рассказывает Узол в видео, шагая по расплавленной земле.

Блогер отметил, что вокруг кратера растекается что-то, подобное нефти, горячее и жирное на ощупь. На поверхности черной жирной лужи в кратере время от времени появляются пузырьки.

Блогер Узол показал активный грязевой вулкан в Украине Фото: Скрин видео

Возле желтого кислотного озера блогеры увидели кратер "Старуни" в огне. Тогда Максим Узол достал сковороду и десяток яиц и начал готовить яичницу. Он отметил, что яйца пожарились очень быстро.

"Здесь на самом деле не надо очень и ждать. Я вижу, как оно жарится", — сказал блогер.

Блогер Узол пожарил яичницу на кратере украинского вулкана Фото: Скрин видео

Узол отметил, что возле кратера воняет маслом, и он не советует зрителям готовить еду и есть возле "Старуни" из-за большого количества химикатов вокруг и неопределенности их влияния на здоровье.

"Пробую на собственный риск и под собственную ответственность", — предупредил зрителей путешественник, прежде чем попробовать блюдо.

По его словам, несмотря ни на что, яичница получилась вкусной.

Напомним, 28 августа СМИ писали, что известный блогер и герой мема Дрю Скенлон посещал заброшенную украинскую ядерную базу в 2017 году.

Также в августе медиа рассказывали об острове Искья в Италии, жители которого готовят на вулкане еду.

9 сентября Фокус писал о фудблогере Кэти, которая готовила себе еду прямо в самолете.