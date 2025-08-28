"22 минуты до удара": блогер побывал на украинской ядерной базе (видео)

Известный блогер и герой мема Дрю Скэнлон отправился в заброшенную ядерную базу в Украине и оказался лицом к лицу с "кнопкой судного дня".

Интернет-знаменитость Дрю Скэнлон, которого весь мир знает по мему "шокированный моргающий парень", совершил необычное путешествие. Об этом пишет The Mirror.

В рамках своей документальной серии путешествий Cloth Map блогер в 2017 году посетил один из самых секретных объектов времен холодной войны. Дрю сопровождал гид Дмитрий, который рассказал, что комплекс был построен для ведения войны и рассчитан на автономное пребывание персонала до 45 дней. В подземельях когда-то хранились запасы еды, медикаментов и оборудование для жизнеобеспечения.

Самым жутким моментом стала демонстрация "главной комнаты" — места, где находился пульт запуска ядерных ракет. Оператор должен был получить коды от правительства из Москвы на тот момент, вставить ключ вместе с напарником и одновременно повернуть их. После этого оставалось лишь нажать на большую "красную кнопку", которая на самом деле была серой. Именно она запускала процедуру ядерного удара.

Та самая кнопка Фото: YouTube

Гид предложил Скэнлону воспроизвести процесс запуска. В помещении включилась тревога, мигали огни, и Дмитрий произнес: "Теперь можете начинать отсчет: 22 минуты — и вы сбросили бомбу на Вашингтон". Смущенный блогер нервно пошутил в камеру: "Прошу прощения у всех".

Посещение базы стало наглядным напоминанием о том, насколько близко мир в XX веке находился к катастрофе. В то же время сейчас объект является лишь музей и свидетельством холодной войны, позволяющим современникам почувствовать атмосферу эпохи ядерного противостояния.

Мем с морганием блогера появился еще в 2013 году Фото: Reddit

Скэнлон, несмотря на мрачность экскурсии, известен своим легким отношением к собственной интернет-славе. Мем с его морганием, который появился еще в 2013 году, принес ему мировую известность, но сам блогер воспринимает это с иронией.

"Мне нравится, что мемы могут помочь людям и заставить их улыбнуться", — признался он.

