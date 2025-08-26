"Королева Судного дня": женщина готова пережить любую катастрофу (фото)

37-летняя Кристал Фругал из США запаслась едой на год и планирует создать пятилетний резерв для семьи. Она выращивает овощи, закупает мясо у фермеров и хранит продукты до 25 лет.

Жительница Солт-Лейк-Сити, получившая в интернете прозвище "королева Судного дня", продолжает расширять запас еды на случай катастрофы. Женщина уверена, что готова к любым чрезвычайным ситуациям: от инфляции до стихийных бедствий. Об этом пишет New York Post.

По словам Кристал, привычка к заготовкам появилась у нее еще в детстве. Ее бабушка и дедушка с ранних лет учили ее выращивать и консервировать овощи и фрукты. Сейчас она выращивает около 800 фунтов (примерно 360 кг) продуктов в год — от картофеля и моркови до яблок, персиков и винограда. Мясо семья получает от местных фермеров. Американка обычно покупает целую корову и свинью, которых хватает на год.

Фругал тратит около 600 долларов (примерно 24 тысячи гривен) в месяц на продукты, которые невозможно вырастить самостоятельно. В кладовой у нее хранятся макароны, консервы, замороженные блюда, а также продукты длительного хранения, которые могут пролежать до 25 лет. Среди них можно найти стейки рибай, куриные наггетсы, макароны с сыром и даже тыквенный пирог.

"Когда я вижу распродажу, я покупаю одну упаковку сейчас и еще две на потом. Постепенно вы создаете запас на полгода и больше, а значит — экономите деньги и защищаетесь от инфляции", — объясняет женщина.

Фругал тратит около 600 долларов (примерно 24 тысячи гривен) в месяц на продукты Фото: SWNS

Кроме еды, семья подготовила аптечки первой помощи, солнечные генераторы, теплую одежду и наборы для выживания. Кристал подчеркивает, что ее подход это не страх конца света, а практичная страховка на случай кризиса.

"Быть готовым — значит готовиться не к Судному дню, а к жизни. Мы пережили перебои с поставками и рост цен — и у нас всегда было все необходимое", — рассказывает американка.

Сейчас у женщины есть годовой запас, но цель Кристал обеспечить свою семью продуктами минимум на пять лет.

