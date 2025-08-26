"Королева Судного дня": жінка готова пережити будь-яку катастрофу (фото)

37-річна Крістал Фругал зі США запаслася їжею на рік і планує створити п'ятирічний резерв для сім'ї. Вона вирощує овочі, закуповує м'ясо у фермерів і зберігає продукти до 25 років.

Мешканка Солт-Лейк-Сіті, яка отримала в інтернеті прізвисько "королева Судного дня", продовжує розширювати запас їжі на випадок катастрофи. Жінка впевнена, що готова до будь-яких надзвичайних ситуацій: від інфляції до стихійних лих. Про це пише New York Post.

За словами Крістал, звичка до заготовок з'явилася в неї ще в дитинстві. Її бабуся і дідусь з ранніх років навчали її вирощувати і консервувати овочі та фрукти. Зараз вона вирощує близько 800 фунтів (приблизно 360 кг) продуктів на рік — від картоплі та моркви до яблук, персиків і винограду. М'ясо родина отримує від місцевих фермерів. Американка зазвичай купує цілу корову та свиню, яких вистачає на рік.

Фругал витрачає близько 600 доларів (приблизно 24 тисячі гривень) на місяць на продукти, які неможливо виростити самостійно. У коморі в неї зберігаються макарони, консерви, заморожені страви, а також продукти тривалого зберігання, які можуть пролежати до 25 років. Серед них можна знайти стейки рибай, курячі нагетси, макарони з сиром і навіть гарбузовий пиріг.

"Коли я бачу розпродаж, я купую одну упаковку зараз і ще дві на потім. Поступово ви створюєте запас на пів року і більше, а значить — економите гроші й захищаєтеся від інфляції", — пояснює жінка.

Крім їжі, сім'я підготувала аптечки першої допомоги, сонячні генератори, теплий одяг і набори для виживання. Кристал підкреслює, що її підхід це не страх кінця світу, а практична страховка на випадок кризи.

"Бути готовим — означає готуватися не до Судного дня, а до життя. Ми пережили перебої з поставками та зростання цін — і в нас завжди було все необхідне", — розповідає американка.

Наразі у жінки є річний запас, але мета Кристал забезпечити свою сім'ю продуктами щонайменше на п'ять років.

