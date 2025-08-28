"22 хвилини до удару": блогер побував на українській ядерній базі (відео)

Відомий блогер і герой мема Дрю Скенлон вирушив до закинутої ядерної бази в Україні та опинився віч-на-віч із "кнопкою судного дня".

Інтернет-знаменитість Дрю Скенлон, якого весь світ знає за мемом "шокований хлопець, що моргає", здійснив незвичайну подорож. Про це пише The Mirror.

У рамках своєї документальної серії подорожей Cloth Map блогер у 2017 році відвідав один із найсекретніших об'єктів часів холодної війни. Дрю супроводжував гід Дмитро, який розповів, що комплекс був побудований для ведення війни і розрахований на автономне перебування персоналу до 45 днів. У підземеллях колись зберігалися запаси їжі, медикаментів та обладнання для життєзабезпечення.

Найстрашнішим моментом стала демонстрація "головної кімнати" — місця, де знаходився пульт запуску ядерних ракет. Оператор мав отримати коди від уряду з Москви на той момент, вставити ключ разом із напарником і одночасно повернути їх. Після цього залишалося лише натиснути на велику "червону кнопку", яка насправді була сірою. Саме вона запускала процедуру ядерного удару.

Та сама кнопка Фото: YouTube

Гід запропонував Скенлону відтворити процес запуску. У приміщенні ввімкнулася тривога, блимали вогні, і Дмитро виголосив: "Тепер можете починати відлік: 22 хвилини — і ви скинули бомбу на Вашингтон". Збентежений блогер нервово пожартував у камеру: "Прошу вибачення у всіх".

Відвідування бази стало наочним нагадуванням про те, наскільки близько світ у XX столітті перебував до катастрофи. Водночас зараз об'єкт є лише музеєм і свідченням холодної війни, що дає змогу сучасникам відчути атмосферу епохи ядерного протистояння.

Мем із морганням блогера з'явився ще 2013 року Фото: Reddit

Скенлон, попри похмурість екскурсії, відомий своїм легким ставленням до власної інтернет-слави. Мем із його кліпанням, який з'явився ще 2013 року, приніс йому світову популярність, але сам блогер сприймає це з іронією.

"Мені подобається, що меми можуть допомогти людям і змусити їх посміхнутися", — зізнався він.

