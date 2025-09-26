Петру Порошенко исполнилось 60 лет: 5 успехов и проколов пятого президента Украины

Сегодня исполняется 60 лет пятому президенту Украины Петру Порошенко. Фокус собрал 5 успешных кейсов и 5 проколов во время его президентства в 2014-2019 годах.

Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Болграде Одесской области. Его политическая карьера началась в 1998 году с избрания народным депутатом Украины. Он занимал должности министра иностранных дел (2009-2010) и министра экономики и торговли (2012), был секретарем СНБО в 2005 году. В 2014 году Порошенко избран пятым Президентом Украины, на посту которого он находился до 2019 года. После завершения президентских полномочий вернулся к парламентской деятельности как лидер партии "Европейская Солидарность". Кроме политики, занимается предпринимательством, является владельцем кондитерской корпорации "Roshen" и медиаактивов. Кандидат юридических наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Успешные кейсы президентства Порошенко

К ключевым достижениям эпохи Порошенко эксперты относят ряд внешнеполитических и внутренних инициатив.

Евроинтеграция и безвизовый режим

Важнейшим внешнеполитическим достижением стало подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Другим важным шагом стало получение безвизового режима со странами ЕС в июне 2017 года.

Религиозная независимость

Значительным достижением стало создание единой Поместной православной церкви Украины и получение Томоса об автокефалии в январе 2019 года.

Военная реформа и безопасность

На фоне войны на востоке страны была начата масштабная реформа Вооруженных сил. Военный бюджет значительно увеличился, а армия начала переход на стандарты НАТО.

Децентрализация власти

Удалось запустить процесс децентрализации власти. Было создано более 800 объединенных территориальных общин, которые получили больше полномочий и ресурсов.

Внешнеполитические отношения

Петру Порошенко удалось углубить сотрудничество с ключевыми партнерами. США одобрили поставки летального оружия, а в Конституции закрепили курс на членство в ЕС и НАТО.

Неудачи и проколы Порошенко

Период правления Петра Порошенко также характеризуется рядом системных неудач.

Неэффективная борьба с коррупцией

Одной из главных неудач стало недовольство граждан темпами борьбы с коррупцией. Созданные антикоррупционные органы не показали эффективности в борьбе с топ-коррупционерами.

Непоследовательная деолигархизация

Политика деолигархизации была признана непоследовательной. Она коснулась преимущественно отдельных бизнесменов, тогда как другие сохранили влияние.

Скандалы в оборонной сфере

Президентство сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами. Самым резонансным стало расследование деятельности "Укроборонпрома".

Невыполнение обещания мира

Не удалось выполнить ключевое предвыборное обещание — закончить войну на Донбассе. Минские соглашения не выполнялись, а активные боевые действия продолжались.

Социально-экономические проблемы

Социально-экономическое положение многих украинцев за пять лет не улучшилось. Рост цен и тарифов привел к снижению покупательной способности.

Современная деятельность бывшего президента

Петр Порошенко продолжает активную политическую и общественную деятельность как лидер партии "Европейская Солидарность".

Благотворительная инициатива к юбилею

По случаю 60-летия лидера партии депутаты фракции "Европейская солидарность" призвали поддержать сбор средств на детекторы дронов для ВСУ. Фонд Порошенко обязался удвоить собранную сумму.

"Лучшим подарком для Порошенко будет поддержка ВСУ", — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Поздравление жены

Супруга бывшего президента Марина Порошенко опубликовала видеообращение по поводу юбилея мужа. Она поделилась личным восприятием его качеств.

"Твой оптимизм и внутренняя сила вдохновляют. Они дают веру и надежду, заставляют двигаться вперед и никогда не сдаваться", — сказала Марина Порошенко.

Свое поздравление она завершила конкретным пожеланием. "Сегодня я только попрошу: не прекращай мечтать и воплощай свои мечты в жизнь. В счастливую, справедливую и демократическую жизнь всей страны", — обратилась Марина Порошенко.

Анализ пятилетнего президентства Петра Порошенко демонстрирует противоречивость его политического наследия: с одной стороны — значительные внешнеполитические достижения и запуск ключевых реформ, с другой — системные неудачи в борьбе с коррупцией и социально-экономические проблемы, ставшие одной из причин поражения на выборах 2019 года. Сегодня, отмечая 60-летний юбилей, бывший президент остается активной политической фигурой, чья деятельность продолжает влиять на современную украинскую политику.

