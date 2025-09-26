Петру Порошенку виповнилося 60 років: 5 успіхів та проколів п'ятого президента України

Сьогодні виповнюється 60 років п'ятому президенту України Петру Порошенку. Фокус зібрав 5 успішних кейсів і 5 проколів під час його президентства у 2014-2019 роках.

Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Його політична кар'єра розпочалася у 1998 році з обрання народним депутатом України. Він обіймав посади міністра закордонних справ (2009-2010) та міністра економіки й торгівлі (2012), був секретарем РНБО у 2005 році. У 2014 році Порошенко обрано п'ятим Президентом України, на посаді якого він перебував до 2019 року. Після завершення президентських повноважень повернувся до парламентської діяльності як лідер партії "Європейська Солідарність". Окрім політики, займається підприємництвом, є власником кондитерської корпорації "Roshen" та медіаактивів. Кандидат юридичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки.

Успішні кейси президентства Порошенка

До ключових досягнень епохи Порошенка експерти відносять низку зовнішньополітичних та внутрішніх ініціатив.

Євроінтеграція та безвіз

Найважливішим зовнішньополітичним досягненням стало підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Іншим важливим кроком стало отримання безвізового режиму з країнами ЄС у червні 2017 року.

Релігійна незалежність

Значним досягненням стало створення єдиної Помісної православної церкви України та отримання Томосу про автокефалію у січні 2019 року.

Військова реформа та безпека

На тлі війни на сході країни було розпочато масштабну реформу Збройних сил. Військовий бюджет значно збільшився, а армія почала перехід на стандарти НАТО.

Децентралізація влади

Вдалося запустити процес децентралізації влади. Було створено понад 800 об'єднаних територіальних громад, які отримали більше повноважень та ресурсів.

Зовнішньополітичні відносини

Петру Порошенку вдалося поглибити співпрацю з ключовими партнерами. США схвалили постачання летальної зброї, а в Конституції закріпили курс на членство в ЄС та НАТО.

Невдачі та проколи Порошенка

Період правління Петра Порошенка також характеризується низкою системних невдач.

Неефективна боротьба з корупцією

Однією з головних невдач стало невдоволення громадян темпами боротьби з корупцією. Створені антикорупційні органи не показали ефективності у боротьбі з топкорупціонерами.

Непослідовна деолігархізація

Політику деолігархізації було визнано непослідовною. Вона торкнулася переважно окремих бізнесменів, тоді як інші зберегли вплив.

Скандали в оборонній сфері

Президентство супроводжувалось численними корупційними скандалами. Найрезонанснішим стало розслідування діяльності "Укроборонпрому".

Невиконання обіцянки миру

Не вдалося виконати ключову передвиборчу обіцянку – закінчити війну на Донбасі. Мінські угоди не виконувались, а активні бойові дії тривали.

Соціально-економічні проблеми

Соціально-економічне становище багатьох українців за п'ять років не покращилося. Зростання цін та тарифів призвело до зниження купівельної спроможності.

Сучасна діяльність колишнього президента

Петро Порошенко продовжує активну політичну та громадську діяльність як лідер партії "Європейська Солідарність".

Благодійна ініціатива до ювілею

З нагоди 60-річчя лідера партії депутати фракції "Європейська солідарність" закликали підтримати збір коштів на детектори дронів для ЗСУ. Фонд Порошенка зобов'язався подвоїти зібрану суму.

"Найкращим подарунком для Порошенка буде підтримка ЗСУ", – заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Привітання дружини

Дружина колишнього президента Марина Порошенко опублікувала відеозвернення з приводу ювілею чоловіка. Вона поділилася особистим сприйняттям його якостей.

"Твій оптимізм та внутрішня сила надихають. Вони дають віру та надію, змушують рухатися вперед і ніколи не здаватися", – сказала Марина Порошенко.

Своє привітання вона завершила конкретним побажанням. "Сьогодні я лише попрошу: не припиняй мріяти і втілюй свої мрії у життя. У щасливе, справедливе та демократичне життя всієї країни", – звернулася Марина Порошенко.

Аналіз п'ятирічного президентства Петра Порошенка демонструє суперечливість його політичної спадщини: з одного боку — значні зовнішньополітичні досягнення та запуск ключових реформ, з другого — системні невдачі у боротьбі з корупцією та соціально-економічні проблеми, що стали однією з причин поразки на виборах 2019 року. Сьогодні, відзначаючи 60-річний ювілей, колишній президент залишається активною політичною фігурою, чия діяльність продовжує впливати на сучасну українську політику.

