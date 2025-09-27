Скандал в шоу "Медицинские истории": гость рассказал о недопустимых действиях с пациенткой под наркозом

Во время шоу "Медицинские истории" один из приглашенных гостей рассказал, как еще будучи интерном, как он вместе с коллегами-мужчинами рассматривали пациентку, находившуюся на операционном столе. После волны возмущения скандальный фрагмент из программы вырезали.

После последнего выпуска шоу "Медицинские истории" на YouTube от 23 сентября, ведущими которого являются комики и одновременно врачи по специальности Славик Мартынюк, Богдан Вахнич и Назар Шебеля, в сети разгорелся скандал, сообщает сообщество "Гендер в деталях".

Приглашенный на программу зритель рассказал историю о пациентке, которой делали хирургическое вмешательство при остром аппендиците и соответственно, ей была сделана общая анестезия, из-за чего женщина находилась в состоянии глубокого искусственного сна.

"В один момент выходят женщины и остаются молодые интерны. Один поднимает верхнюю часть накрытия и говорит: "Е***ь". Там лежит 5-6 размер груди. Я несколько секунд думал, что сделать. Но не скажу, что сделал", — рассказал свою историю зритель.

Во время этого рассказа ведущие продолжили шутить, но отметили, что осуждают подобные действия.

"Мужчина признается, что участвовал в сексуальном насилии над женщиной без сознания, которая была подготовлена к операции", — констатируют в сообществе.

В комментариях пользователи отметили, что мужчина, который признался в содеянном, должен понести ответственность, поскольку он нарушил законы о сексуальном насилии и злоупотреблении служебным положением.

Огласка ситуации в сети

Психиатр Диана Пилипов, просмотрев шоу, отметила, что от этой истории, которая противоречит всем этическим и моральным нормам, у нее "мороз по коже". По ее словам, это "пахнет преступлением" и требует внимания соответствующих органов.

Комментаторы считают, что именно из-за подобных случаев у пациенток возникает недоверие к врачам мужского пола.

Реакция авторов "Медицинских историй"

Авторы шоу отметили, что рассказанная история, которая вызвала возмущение у зрителей, произошла 26 лет назад. А фраза "я вам не скажу, что я сделал", как объяснил комикам зритель после эфира, он сказал ради "юмора" и никаких действий, по его словам, не совершал.

Команда шоу подчеркнула, что однозначно осуждает любые проявления сексуальных домогательств и извинилась перед за момент, который испортил просмотр и вызвал неприятные эмоции. Также "медисторики" заявили, что "сделали выводы" и в дальнейшем пообещали внимательнее относиться к таким историям, чтобы избежать двусмысленностей.

Сам скандальный фрагмент был вырезан из программы.

На момент выхода материала реакции правоохранительных органов по поводу возможного нарушения закона не было.

